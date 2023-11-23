氣溫大降「晚疫病」蔓延 種馬鈴薯蕃茄農民要特別注意
今年第一波寒流出現，南部地區氣溫也明顯降低，部分馬鈴薯與蕃茄等茄科作物出現「晚疫病」，尤其在低溫高濕度的天氣下會快速蔓延。台南區農業改良場今天提醒農友注意：農友應注意田間管理與防治工作，以免造成損失。
台南農改場植物保護研究室研究人員吳雅芳表示，晚疫病初期病徵為葉背初現綠褐色水浸狀斑點，好像被熱水燙到，濕冷天氣持續時，病斑會迅速擴大、中心褐化，病斑上佈滿白色似發霉粉狀物，是傳播來源，可藉氣流或水噴濺傳播，嚴重時全株焦枯死亡。
研究人員蔡小涵指出，農友應密切注意氣象預報，掌握病害防治期，有連續陰雨的氣象出現之前，應立即施藥以預防、控制病害的發生與蔓延。
晚疫病防治方法首先要保持良好通風環境，避免莖葉過於茂密。降低田間病原菌密度是防治病害成功的關鍵。還未發病時可以1:1亞磷酸+氫氧化鉀中和液進行葉面噴施，誘導健康植株對病原菌產生系統性抗病能力。
因亞磷酸為酸、氫氧化鉀為強鹼，配製時須秤好相等重量，先將亞磷酸溶於水後、再溶解氫氧化鉀。使用方法為葉面噴施800-1000倍稀釋液 (每1公升水中加入1g亞磷酸與1g氫氧化鉀，即為1000倍稀釋液)，每周施用1次，連續3次後隔1個月可再施用3次，或在有雨天氣前後加強均勻噴施藥液於葉片兩面。
台南農改場表示，用藥時應依標示使用，並嚴格遵守安全採收期，農友若有用藥等相關問題可與植物保護研究室蔡小涵、吳雅芳聯絡。電話06-5912959。
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