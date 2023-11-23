綠色處方箋妙用大 有患者因為牠陪伴忘按壓止痛劑

亞東紀念醫院推動「綠色處方箋」，今天發表綠色照護15年累積成果，包括精神科日間照護中心以園藝治療協助精神病患復健，家庭醫學部安寧病房引入療癒花園、動物輔助治療，應用新科技虛擬實境，協助安寧病患及其家屬體驗森林療癒等方式，有癌末病患因有治療犬陪伴，不再度日如年，甚至忘按壓止痛劑。

看到動物輔助治療妙用，亞東醫院5年前首創家犬家貓也可進到安寧病房，讓有毛小孩的病人能與寵物享受最後的相聚時光。

台大森林環境暨資源學系教授余家斌說，病患身心靈健康不再是醫療手段可以完全解決，發展綠色照護是國際趨勢，亞東醫院走在前端，森林系師生樂於助一臂之力。

亞東醫院家醫科主任陳志道說，末期病患最大痛苦是疼痛，患者因為體力不允許，許多夢想清單已很難實現，曾有一名婦人告訴他，好想再去感受廟會的熱鬧氛圍，但評估患者體力有困難，最後是透過虛擬實境方式觀看，了卻患者一樁心願。

亞東醫院副院長林子玉表示，醫療不是只有吃藥、打針，發展綠色照護是醫院重點方向之一，能穩定病患情緒，提升照護品質。

亞東醫院精神科主任潘怡如說，綠色照護是涵括許多「複雜介入方式」的術語，包含園藝治療、動物輔助治療、冒險治療、森林療癒4大模式，綠色景觀可減緩焦慮，研究發現「兒童時期生活環境綠地愈多、成年精神疾病風險降低」，透過接觸自然，可增進身心健康與平衡。

亞東醫院打造好幾處高空花園，精神科、安寧病房各有專屬花園，家醫部諮商心理師林欣怡說，安寧病房外花園動線可讓病床、輪椅通行，一名癌末男病患的女兒曾與她討論「能否讓父親在花園斷氣，希望他臨終前看到的是美麗的天空」，她陪著患者與其家人將病床推到花園，患者看著藍天白雲，享受新鮮空氣，她也能感受到患者內心的滿足，回到病床不久，患者遂安詳辭世。