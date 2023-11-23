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成大沙崙醫院奠基 賴副總統盼帶動醫療韌性發展達標

中央社／ 台南23日電

國立成功大學今天在台南歸仁區舉行成大沙崙醫院奠基典禮，副總統賴清德出席致詞表示，沙崙醫院未來肩負醫療健康、數位與永續轉型及帶動醫療韌性發展重任，盼順利達預定目標。

除了賴副總統，行政院秘書長李孟諺、台南市長黃偉哲、成大校長沈孟儒、成大醫院院長李經維等人也出席上午奠基典禮。

賴副總統表示，當年在台南市長任內，不少歸仁地區民眾反映，鄰近高鐵台南站的沙崙地區空無一物已10年、20年，希望把沙崙帶動起來，在他與現任市長黃偉哲一棒接一棒努力下，現在沙崙綠能科學城、大台南會展中心、大型購物中心陸續進駐，沙崙醫院這個重大建設更代表發展邁入新里程碑。

賴副總統指出，南台灣較缺乏兒少醫療中心，且台灣整體兒少死亡率與先進國家相較，還有努力空間，沙崙醫院將對兒少、幼兒健康照護提供更好服務，且台南市南關線地區缺少醫療資源問題也可獲得改善。

他說，台灣擁有全世界最先進的3奈米半導體製程，依成大規劃方向，沙崙醫院可望成為智慧醫療、精準醫療、甚至再生醫療試驗場域，相信與科技合作可走出不同的路，透過醫療服務讓台灣與國際接軌，他也希望未來有機會帶領台灣社會，順利透過數位與綠能的雙軸轉型，讓台灣成為智慧、永續新台灣。

賴副總統表示，沙崙醫院除了常設664床病床，還規劃共600床緊急收容量能，對重大感染病患及重大事故大量傷患後送有極大幫助，讓城市醫療更具韌性，未來肩負醫療健康，數位及永續轉型，帶動醫療韌性發展重任，盼能順利發展，達到預期目標。

成大提供資料指出，成大沙崙醫院為「沙崙醫療服務與創新園區」第1期計畫，獲中央核定新台幣92.8億元總經費，由中央補助47.8億，成功大學附設醫院負擔45億，今年3月通過核准計畫經費、9月獲衛生福利部籌設許可，目前委由專業顧問公司執行基本設計，預計12月完成基本規劃設計，明年動土，期待2031年啟用。

成大指出，基地位於沙崙綠能科學城核心區的「沙崙醫療服務與創新園區」占地共18公頃，預計將以15年完成所有建設，總經費約500多億元。

成大指出，園區未來發展希望兼顧區域需求、兒童醫學及國際醫療，且具有平衡城鄉差距、優化罕病照護、發展特色醫療、精進尖端醫療等服務特色，規劃全方位醫療服務照顧，也以開創智慧尖端醫療院區為起步，導入AI大數據資料治理與加值、數位及綠能產業創新發展。

成大醫院 成功大學

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