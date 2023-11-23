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冷凍牛肉片涉標示不實、來源不清 北市衛生局：開罰店家7萬元

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
衛生局抽驗158件肉蛋品，其中GREEN&SAFE公館店「冷凍澳洲穀飼雪花火鍋肉片」檢出殘留Ractopamine，雖未超標但原物料卻標示定期檢驗無動物用藥殘留，涉標示不實，且業者無法確認該產品確切原產地，依法開罰7萬元。圖／衛生局提供
衛生局抽驗158件肉蛋品，其中GREEN&SAFE公館店「冷凍澳洲穀飼雪花火鍋肉片」檢出殘留Ractopamine，雖未超標但原物料卻標示定期檢驗無動物用藥殘留，涉標示不實，且業者無法確認該產品確切原產地，依法開罰7萬元。圖／衛生局提供

北市衛生局今天公布第3季傳統市場、小吃店、超市、餐飲業及賣場等市售通路執行生鮮禽畜肉品（含蛋）抽驗結果，其抽158件生鮮禽畜肉蛋其中有1件牛肉片不符規定，依法處7萬元罰鍰，衛生局已將抽驗結果揭露於台北市食材登錄平台肉品專區。

衛生局今年第3季針對傳統市場、小吃店、超市、餐飲業及賣場等市售通路執行生鮮禽畜肉品（含蛋）抽驗，共抽驗158件生鮮禽畜肉蛋，其中GREEN&SAFE公館店「冷凍澳洲穀飼雪花火鍋肉片」檢出殘留Ractopamine，雖未超標，但原物料卻標示定期檢驗無動物用藥殘留，涉標示不實，且業者無法確認該產品確切原產地。

衛生局說，針對上述不符規定產品，衛生局已通知轄內業者立即下架，產品標示不實部分依據違反「食品安全衛生管理法」依法處4萬元以上400萬以下罰鍰，另業者無法確認該產品原產地，依法裁處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，飼養禽畜肉業者使用藥物控制細菌或寄生蟲時，應遵守動物用藥相關規定，必須考慮動物對象、年齡、劑量，也必須遵守停藥期，也建議販售業者向大盤或供應商索取自主檢驗報告，大眾在選購時，以正常色澤無異味為佳，勿買來源不明產品。

衛生局 生鮮 抽驗

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