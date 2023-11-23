大陸霾害來了！明天上午影響台灣 部分地區紅色警示

環境部根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料，中國上海地區今(23)日出現霾害現象，霾害明(24)日上午將伴隨東北季風影響台灣空氣品質，西半部多為橘色提醒等級，局部地區短時間達紅色警示等級；25日上午起中部以北地區空氣品質逐漸好轉至良好到普通等級，南部地區風速較弱，空氣品質以橘色提醒等級為主，請民眾留意空氣品質變化適時做好防護。

環境部表示，上海地區23日觀測PM2.5小時濃度達90~100微克/立方公尺，受到高壓系統移動影響，霾害逐漸向東及向南傳輸，預估24日上午起將隨東北季風影響台灣空氣品質，預報北部地區PM2.5小時濃度達40~55微克/立方公尺，西部沿海地區受風速增強影響，可能出現揚塵現象，PM10小時濃度達200~300微克/立方公尺，西半部空氣品質將以橘色提醒等級為主，局部地區短時間達紅色警示等級。

環境部說，境外汙染物由北往南傳輸，預計25日上午起，中部以北地區逐漸緩和，南部地區風速較弱，汙染物可能停滯造成累積，空氣品質以橘色提醒等級為主，其他地區為普通等級。

環境部今已提醒地方政府關注空氣品質變化情形，適時啟動包含加強大型工廠減少排放，營建工地及堆置場注意揚塵，以及進行餐飲業，露天燃燒等稽巡查作業。同時還協調台電台中、興達等燃煤發電廠預先減少空氣汙染物排放。敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間劇烈活動，同時儘量使用大眾運輸工具，減少汙染排放。