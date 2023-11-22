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國人飲食西化大腸癌發生率盛 國健署建議「3多3少3去」

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
國健署癌症登記資料顯示，110年大腸癌新診斷個案有1萬6238人，為國人10大癌症發生人數第二名，衛福部死因統計111年超過6,000人死於大腸癌。本報資料照片
國健署癌症登記資料顯示，110年大腸癌新診斷個案有1萬6238人，為國人10大癌症發生人數第二名，衛福部死因統計111年超過6,000人死於大腸癌。本報資料照片

明天就是感恩節，隨著國人飲食西化，吃下的紅肉愈來愈多，而蔬菜、水果長期攝取不足，讓大腸癌容易找上身。衛福部國健署統計，大腸癌是國人發生人數第二名的癌症，萬萬不可輕忽，提醒50至74歲的民眾透過定期每2年做1次糞便潛血檢查，可降低29%晚期大腸癌發生率，以及35%死亡率；飲食上則建議「3多3少3去」原則讓飲食均衡，享用大餐也不造成身體負擔。

國健署癌症登記資料顯示，110年大腸癌新診斷個案有1萬6238人，為國人10大癌症發生人數第二名，衛福部死因統計111年超過6000人死於大腸癌，初步研判與國人飲食習慣息息相關，燒烤與紅肉成為主流餐飲選擇，但同時卻缺乏運動或肥胖等因素，加之沒有定期篩檢，造成大腸癌罹患速度快速攀升。

國健署長吳昭軍建議，促進健康可參考「3多3少3去」原則，「多蔬果、多喝水、多運動」、「少油鹽、少紅肉、少醬料」、「去肉皮、去肥油、去焦黑」，鼓勵民眾可以多用當季新鮮食材，增加蔬菜的攝取及適量的水果，減少加工肉品及紅肉的攝取。

一、3多：多蔬果、多喝水、多運動

1.多蔬果：挑選當季新鮮、顏色豐富的蔬果，其富含維生素、礦物質，且膳食纖維可增加飽足感，促進腸胃蠕動，同時也可以減少肉類或主食類的攝取量。

2.多喝水：每日建議成人飲用6至8杯水（每杯240ml），分次小口慢慢喝，除了可以避免血液太黏稠、減少熱量攝取，擺脫肥胖及慢性病威脅外，同時促進腸胃蠕動進而預防便秘。而含糖飲料不僅無法解渴，反而會攝取過多的熱量，民眾可多多選用白開水。

3.多運動：世界衛生組織（WHO）指出，21%至25%的大腸癌可歸因於身體活動不足，建議親朋好友歡聚之時，茶餘飯後也可以相約散步，還能降低大腸癌罹患風險，一舉數得。

二、3少：少油鹽、少紅肉、少醬料

1.少油鹽：除了減少油質的用量，並建議選用植物油，因為含有較高比例的單元不飽和脂肪酸，可以保護心血管，但要避免高溫的烹煮，導致油脂變性；而飲食少鹽主要是降低鈉的攝取，減少身體的負擔。

2.少紅肉：國際癌症研究總署指出，每天攝取超過50克的加工肉品或100克的紅肉（豬、羊、牛）會增加17至18%罹患大腸癌的風險。

3.少醬料：建議多以食物的原味鮮甜為主，避免添加過多的醬料，或自製較無負擔的醬料，既可兼顧食物的美味，又可以兼顧自身的健康。

三、3去：去肉皮、去肥油、去焦黑

1.去肉皮：肉類的皮，盡可能少吃，降低熱量的攝取。

2.去肥油：肉質偏肥的部分，盡可能以瘦肉為主，減少食用肥肉的比例。

3.去焦黑：美國國家癌症研究所指出，在高溫表面上燒烤的肉片，因烹調過程中會形成致癌物質「多環芳烴」（Polycyclic aromatic hydrocarbons，PAHs)，隨而附在食物表面，若燒烤食物表面有焦黑現象，建議切除或不食用。

除了飲食上的注意，「糞便潛血」檢查對大腸癌預防也相當重要。吳昭軍提醒，有效預防大腸癌，除要健康飲食、規律運動。國健署針對50至74歲民眾補助每2年1次的糞便潛血檢查，若檢查結果為陽性，建議及早做大腸鏡檢查，以遠離大腸癌的威脅，統計顯示可降低29%晚期大腸癌發生率與35%死亡率。

大腸癌 健康飲食 癌症 慢性病

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