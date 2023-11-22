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沿著淡水河品嚐新北美食！名廚餐點、解饞點心吃到飽 限定版「台鐵便當」超誘人

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

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文／姜雅馨

俗話常說「吃飯皇帝大」、「民以食為天」，台灣以美食聞名全球，許多觀光客都喜歡走訪各地吃遍山珍海味，不過你知道新北市有哪些特色料理嗎？2023年台灣設計展特別結合新北市澎湃的美食，帶給遊客前所未有的飲食饗宴，現在馬上跟著《DailyView網路溫度計》特派員沛穎，從台灣設計展前往新北市尋覓在地好滋味吧！

2023台灣設計展限定台鐵便當亮相！素食猴頭菇外皮酥香內餡多汁超美味

沛穎先在台鐵鶯歌火車站購買2023台灣設計展期間限定「O粉便當」，素食便當主菜是外皮酥脆金黃的猴菇棒棒腿，配菜則搭配上一圈圈蒟蒻、新鮮蔬菜，其中猴菇棒棒腿外皮酥香、猴頭菇咬起來水份多汁，就算沒有太多調味仍非常清淡好吃。

2023台灣設計展推出期間限定台鐵便當「O粉便當」。

▲2023台灣設計展推出期間限定台鐵便當「O粉便當」。

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2023台灣設計展推出期間限定台鐵便當「O粉便當」。

▲2023台灣設計展推出期間限定台鐵便當「O粉便當」。

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美味O「Food in Circle」集結特色6店家！沿淡水河就能品味新北全席

接著沛穎走進新北市美術館藝術街坊及戶外園區美味O「Food in Circle」展場，這裡精選喜徠珍古井餐廳、売罩滷味專売、阿發師X青青餐廳、復興米店、閤豐本舖及龍鳳堂餅舖，展現食物與人之間緊密關係的經典老店，注入設計力後再次重獲新生。

新北地理最大特色就是豐富地景，山的部分有三峽「喜徠珍古井餐廳」，該品牌推出礦工便當向煤礦場致敬，同時讓大家認識煤礦產業歷史；海的部分則是淡水經營20多年「閤豐本舖」，該品牌主要為海產批發，在現場可以品嚐五味東北角透抽，不用沾醬就能吃到海鮮本身的鮮甜，更是讓沛穎大讚「越簡單越不簡單」。

2023台灣設計展美味O Food in Circle「喜徠珍古井餐廳」。

▲2023台灣設計展美味O Food in Circle「喜徠珍古井餐廳」。

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2023台灣設計展美味O Food in Circle「閤豐本舖」可品嚐五味東北角透抽。

▲2023台灣設計展美味O Food in Circle「閤豐本舖」可品嚐五味東北角透抽。

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位在板橋傳統市場內的「復興米店」近年積極轉型並向外推廣米食文化，吃米吃飽後就要「吃巧」，座落於土城的「青青餐廳」由台灣廚神阿發師經營，手路菜拼盤由4樣菜組成，烏魚子和花枝結合吃起來完全不黏牙，搭配香氣十足的魷魚螺肉蒜幸福指數直接爆表，沛穎也透露「我看大家都說這間餐廳是台菜的天花板，最重要的是這些真的都是需要真功夫才能做出來的菜」。

來到新北市也能找到解饞的零嘴，新店「聖巴黎焦糖滷味」經第四代傳承推出新品牌「売罩滷味專売」、蘆洲「龍鳳堂餅舖」專門製作傳統中式糕餅，沛穎也特別在展區體驗古法製作花生龜，親手DIY美味又細緻的糕餅。藉由創立20到70年間新北特色店家，加上假日限定「美味O圈市」，沿著淡水河就能品味新北全席。

2023台灣設計展美味O Food in Circle「復興米店」。

▲2023台灣設計展美味O Food in Circle「復興米店」。

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2023台灣設計展美味O Food in Circle「青青餐廳」品嚐手路菜拼盤、魷魚螺肉蒜。

▲2023台灣設計展美味O Food in Circle「青青餐廳」品嚐手路菜拼盤、魷魚螺肉蒜。

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2023台灣設計展美味O Food in Circle「売罩滷味專売」。

▲2023台灣設計展美味O Food in Circle「売罩滷味專売」。

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2023台灣設計展美味O Food in Circle「龍鳳堂餅舖」可體驗花生龜DIY。

▲2023台灣設計展美味O Food in Circle「龍鳳堂餅舖」可體驗花生龜DIY。

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三峽碧螺春加入東南亞元素飲料超特別　鶯歌公有市場翻新設計讓你舒適呷好味

最後沛穎來到鶯歌陶瓷博物館地下一樓「一碗食堂」品嚐鶯歌紅下午茶組合套餐，餐點包含融入新北在地食材客家紅槽的「甜甜鹹鹹紅義式冰淇淋」，配上新北三峽碧螺春茶葉與東南亞元素調製而成的「摩摩喳喳風味水果茶」，氣泡水和茶葉組合口感更是相輔相成、非常搭配。

如果錯過這次台灣設計展也不要覺得可惜，目過新北市推動公有市場翻新，位於鶯歌公有市場2樓美食廣場導入設計力並結合地方特色，打造出讓每個人都能自在品嚐美食的舒適空間，有空不妨來這裡坐坐呷好味唷！

2023台灣設計展鶯歌陶瓷博物館「一碗食堂」鶯歌紅下午茶組合。

▲2023台灣設計展鶯歌陶瓷博物館「一碗食堂」鶯歌紅下午茶組合。

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鶯歌公有市場經過翻新設計，搖身變成適合用餐、品嚐在地美食的場所。

▲鶯歌公有市場經過翻新設計，搖身變成適合用餐、品嚐在地美食的場所。

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旅讀週曆：https://www.youtube.com/watch?v=GmS5jVrP8ZE

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