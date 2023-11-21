學者建議透過代耕業者宣傳勾稽 增加水稻保險覆蓋率

農業部推動農業保險多年，水稻全面納保後覆蓋率52％，逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，水稻基本型投保率八成、加強型約三成，基本型原本就類似強制保險，沒有投保就沒有理賠，他認為，若沒有跟政府往來的農民，系統上就沒有資料，推估仍有兩成；未來建議透過代耕業者、育苗場宣導勾稽，否則依賴糧政系統效果有限。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，如果農民自產自銷、自己負責不與政府打交道，當然也可以，但真正發生天災，也不應來問政府有沒有天災救助，目前水稻已經轉為基本型的保險，他認為未來保險還要繼續推廣，農民之前約定投保才可理賠，就不能開後門，不能說沒關係，還是可以領到救助，這樣就會失去推廣保險的意義。

他說，不能過於依賴糧政系統，代耕業者、育苗場最清楚哪裡有種水稻，透過他們推廣，可以掌握有哪些農民，基本型的保險完全不用保費，這樣就可幾乎涵蓋所有稻農，他認為，推廣沒有借重外在力量與方式，糧政系統仍有限。原本農業保險覆蓋率僅9%，家畜強制納保後成為26%，再加入水稻後，才達到52%；他會解讀成是一個「過渡期」或「輔導期」，這次專案開救助，也掌握了其他農民資料，未來成為納保對象，否則原本農民既有權益被拿掉，這樣也說不過去。

中華民國稻米協進會理事長黃麗琴表示，比如有些區域水稻還沒割，等到保險公司公告結果時，已經過了很久，對農民來說，沒有拿到錢不算數；她認為農業保險還是好的制度，農民不能一直靠政府憐憫式的天然災害救助，這也不對；進入農業保險，就是使用者付費，農民願意多一些保障，就多點保險；災損補助就很容易流於情緒化，明明有些田區沒有達到災損標準，但「為什麼隔壁有、我沒有」農民會不平衡，中央地方政府成受不了壓力就給了，但這是不正義的錢，還是應該回歸正常機制。

斗南鎮農會秘書張耀裕表示，他比較傾向稻米要用集團是契作，保險金額比較高，若沒有這樣保障，其實理賠金額並不多，這次災害落差很大，若用區域去計算，某部分農民可能補不到，所以才會小區域用災害現金救助方式去補助，但說實在的，都已經收割完了，能發放的並不多。