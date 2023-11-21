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水稻一邊納保一邊開災損補助 農業部：這是專案特例

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農業部建立「三保一金」四大農民福利體系，認為是蔡政府任內最大農業政績，其中包括「農民健康保險」、「農民職業災害保險」、「農業保險」、建立「農民退休儲金」，為農民建構完整的社會經濟安全網，今天召開記者會，宣傳執行成果。記者彭宣雅／攝影
農業部建立「三保一金」四大農民福利體系，認為是蔡政府任內最大農業政績，其中包括「農民健康保險」、「農民職業災害保險」、「農業保險」、建立「農民退休儲金」，為農民建構完整的社會經濟安全網，今天召開記者會，宣傳執行成果。記者彭宣雅／攝影

農業部推動農業保險多年，目前加入水稻全面納保，整體農業保險的覆蓋率達52％，但今年卻因小犬颱風又開了天然災害現金救助，造成政策網內互打，一邊要求保險，一邊發災損補助，恐讓未來農業保險制度推動更顯困難；農業部代理部長陳駿季表示，這次天然災害救助是專案特例，透過這次颱風，可以搜尋到過去未納保的稻農，盡速納保。

農業部建立「三保一金」四大農民福利體系，認為是蔡政府任內最大農業政績，其中包括「農民健康保險」、「農民職業災害保險」、「農業保險」、建立「農民退休儲金」，為農民建構完整的社會經濟安全網，今天召開記者會，宣傳執行成果。

陳駿季表示，終於可以回歸農業部本業，說明農業與農民相關政策，不用再回應爭議性議題，希望透過完備農民福利制度，打破農業看天吃飯，讓農民安心務農，也吸引更多青年從農；農業部輔導司長陳俊言表示，照顧農民、從事農業是農業部的職責，沒有大撒幣問題。

陳駿季說，水稻保險分基本型與加強型，基本險是由原來的天然災害救助轉移過來，但現在天然災害救助辦法中，還有一項規定，當有非常特殊情況、區域性災損時，還是可以同時啟動天然災害救助，以這一次小犬颱風來說，風比雨強，水稻有延遲性災損，因此陸續仍在公告天然災害救助，但不能同時領，當領了天然災害救助後，未來保險如果可理賠要扣除，不可重複領取。

他表示，如果已經收穫的農民，雖然收穫時有損失，後續也可用農業保險，計算出達到理賠標準，還是可理賠，沒有重複領取競合問題；水稻收入保險已經開辦兩年，過去都是依照水稻收穫後的過去五年產量的比較，以鄉鎮比較作理賠標準，這次幾個颱風造成連續性的影響，為了讓農民第一時間有天然災害救助金額，能讓他從事其他工作，因此開專案現金救助。

陳駿季說， 還有些農民對保險是不夠了解的，未來以會做精進，可否用強制性的作為，以現在保險處理邏輯，都需要簽名，要有保單，這部分會再研議，災害救助本身是特例，經過這次颱風，去搜尋過去沒有來保農業保險的名單，有不同原因沒有保到，開了天然災害救助，把將近20%的農民未納保者撈出來，希望全數納入農業保險內。

陳駿季表示，農業部一年預算有800多億為法定支出，也就是除了上述的三保一金以外，還包括保險、貸款、漁船用油等等，一年支出約800多億元；陳俊言說，農保提高投保薪資，沒有增加農民保費，一年政府支出增加30多億預算；農民職災保險目前收支平衡，保費增加一億，預算可以支撐；至於農民退休儲金，目標要達到三成，明年持續增加30億元經費，而農金局農業保險一年預算約10億元，經費來源皆為法定支出支持。

保險 農民 農業部

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