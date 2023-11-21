一根魚刺的代價！三次大手術險死 健保加自費超過300萬

台南市72歲男子阿財去年8月誤吞魚刺不以為意，1個月後發燒、背痛、右上腹痛送到急診時血壓只剩81/65毫米汞柱，急診影像學檢查發現疑似主動脈瘤破裂。經搶救及前後三次大手術、到現在成為少數不到四成能活過1年的幸運兒；不過就因為這一根魚刺，代價除了鬼門關前痛苦一整年，健保加自費醫療支出超過300萬。

奇美醫院心臟血管外科主治醫師吳依璇說，當晚接到急診通知，出發前先看急診傳來的影像，發現疑有異物穿破食道，立即請急診醫師置入鼻胃管並詢問病史。阿財告知1個多月前吃吳郭魚時「有吞食到魚刺」，因「沒有什麼異樣感覺」未就醫。

吳依璇說，因急診以鼻胃管洗胃時湧出鮮紅血色，研判可能「主動脈－食道廔管併降主動脈感染性假性動脈瘤破裂」，造成腸胃道大量出血，緊急執行主動脈內覆膜支架置放手術，穩定生命徵象。阿財之後經主動脈切除置換術、食道切除清除感染源及第三階段食道重建手術，術後長時間餵食腸道，日前終於康復出院，且手術一年才能開始吃軟食物。

「救治所費不貲，且10個只有4個能活過1年！」吳依璇說，魚刺經1個月穿刺汙染造成感染，治療穩定後要胸腔鏡移除腐爛食道、先前放置也一定被感染的支架，接著還要開胸放人工血管，光是第一、二次手術健保就支付220多萬，患者自費45萬元。再以抗生素壓制感染3月以上，才食道重建。

吳依璇提醒民眾，早年因為醫療不發達，很多人會用手指催吐或吞飯、喝醋等偏方，吞飯可能把刺推到無法處理的位置，醋也沒辦法溶解刺，吐不出來最好的方法就是馬上就醫，白天掛耳鼻喉科，晚間至少要區域醫院才可能有值班專科醫師處理。

誤食魚刺後意想不到的隱形致命炸彈「主動脈－食道廔管」，日本醫界論文收集10多年治療個案，即使經過搶救多次手術治療，統計只有六成的人能救活出院，但1年後仍存活的少於四成。

吳依璇指出，食道就在主動脈前方，嚴重穿刺恐因高壓血液透過相連廔管傷口全往食道灌，造成大吐血、膿胸、敗血性休克等死亡。「主動脈－食道廔管」要人命的急症，更是誤食異物後死亡率最高的狀況，必須早期警覺及時治療。