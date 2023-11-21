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重機爭取路權 26日交通部前再集會

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
中華民國大型重型機車經營同業全國促進會（全促會）與諸多路權團體上午在立法院前舉1126集會行前會，除要求交通部正視各類機車用路人的權益並提出三訴求。記者陳正興／攝影
中華民國大型重型機車經營同業全國促進會（全促會）與諸多路權團體上午在立法院前舉1126集會行前會，除要求交通部正視各類機車用路人的權益並提出三訴求。記者陳正興／攝影

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會（全促會）與諸多路權團體將於11/26在交通部旁舉辦「國道安全，還我路權一我們要一條安全回家的路」集會活動。

上午全促會與路權團體在立法院群賢樓前舉行行前記者會，出席代表表示，現今大部分機車性能已能符合市區速限且能跟上車流，一昧地進行車種分流，其實是為「車種歧視」，重機騎士與業者再次呼籲交通部及各地交通主管機關，應當以車速、車向分流取代現行的車種分流。並將在1126提出陳情書，要求交通部正視各類機車用路人的權益。訴求內容包括，一、立即依法開放大型重型機車行駛高速公路；二、開放大型重型機機車得停放機車格，妥善利用空間；三、廢除道路安全規則第99條有關内側車道禁行機車及強制兩段式左轉之條文。

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會（全促會）與諸多路權團體上午在立法院前舉1126集會行前會，除要求交通部正視各類機車用路人的權益並提出三訴求。記者陳正興／攝影
中華民國大型重型機車經營同業全國促進會（全促會）與諸多路權團體上午在立法院前舉1126集會行前會，除要求交通部正視各類機車用路人的權益並提出三訴求。記者陳正興／攝影

路權 交通部 重機

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