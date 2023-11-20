威力彩9.49億元頭獎一注獨得在土城 彩券行這樣說
威力彩頭獎連續摃龜14期後，今晚終於出現幸運得主，由一名幸運兒獨得9.49億元獎金，開出頭獎的新北市土城區永安街82之1號的投彩商行。員工陳先生說，2020年彩券行已開過威力彩，先前也開過539、過年百萬紅包，其實有很多客人慕名而來，不過主要客源還是周邊住戶為主，到底是誰中獎「真的沒辦法確定」，不過晚間已經10點多，仍有部分客人前來恭賀，希望能夠沾沾喜氣。
陳先生說，其實這幾年一直都有外縣市客人，就有許多桃園客人會來買，這次威力彩中了第二次，只差大樂透頭獎就湊滿「大三元」。
土城永安街靠近土城交流道、永寧捷運站與土城大潤發，也靠近土城國忠，投注站鬧中取靜，周邊也有不少住戶，附近民眾推測可能是熟客，但最後仍要以台彩公布為主。
今晚開獎的威力彩第一區中獎號碼為30、13、15、07、11、38，第二區中獎號碼為07號。
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