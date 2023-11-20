超美！全台最高海拔祝山車站啟用 打造浪漫弦月型月台

阿里山林鐵祝山車站海拔2451公尺，是全台最高的車站，1986年通車啟用、2020年改建提升營運品質，歷時3年今舉辦啟用典禮，明起觀日列車恢復停靠祝山車站，單程車票為原價150元，搭乘林鐵除了可觀賞日出景致，也能佇足祝山車站欣賞美麗的弦月造形月台。

林鐵及文資處表示，祝山車站保留弧形月台，延續文資價值，改建工程以「光明的起點」為發想，將雲霧繚繞山巒的意象，巧妙融入屋頂設計，利用車站自然地形坡度，從月台、前廳、主要階梯和觀日涼亭，彷若旅客穿越雲浪登上觀日平台之後，迎接日出破曉。

此外，鋼構與國產紅檜、柳杉與相思木材的結合，剛柔並濟、易於維護，車站大廳、月台地坪木紋平板磚斜紋鋪及入口意象菱紋天花板，將鄒族部落元素轉化成空間元素，也建立友善環境措施，設置400公噸雨水回收池，是兼具文化景觀、生態永續及友善服務概念的車站。

林鐵及文資處表示，祝山車站改建工程歷經3年，克服地勢、天候與疫情種種改建困境，打造林鐵最高海拔、最高品質車站，由百年蒸機「Shay31號」擔任迎賓列車，從阿里山站出發前往祝山站，也讓每日搭乘清晨觀日列車的旅客，能夠傳承跨世代的「迎曦·朝聖」記憶。

處長黃妙修表示，祝山車站海拔2451公尺，是台灣鐵路最高點，通往車站的觀日鐵路於1986年1月13日通車啟用，是阿里山林鐵第一條由國人自行規畫建造的觀光路線，2020年10月為提升營運品質，進行車站改建工程，今年10月完工啟用，盼為國際觀光開啟新篇章。