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超美！全台最高海拔祝山車站啟用 打造浪漫弦月型月台

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
全台最高海拔的阿里山林鐵祝山車站完成改建，今天舉辦啟用典禮，觀日列車明起將停靠祝山車站。圖／林鐵及文資處提供
全台最高海拔的阿里山林鐵祝山車站完成改建，今天舉辦啟用典禮，觀日列車明起將停靠祝山車站。圖／林鐵及文資處提供

阿里山林鐵祝山車站海拔2451公尺，是全台最高的車站，1986年通車啟用、2020年改建提升營運品質，歷時3年今舉辦啟用典禮，明起觀日列車恢復停靠祝山車站，單程車票為原價150元，搭乘林鐵除了可觀賞日出景致，也能佇足祝山車站欣賞美麗的弦月造形月台。

林鐵及文資處表示，祝山車站保留弧形月台，延續文資價值，改建工程以「光明的起點」為發想，將雲霧繚繞山巒的意象，巧妙融入屋頂設計，利用車站自然地形坡度，從月台、前廳、主要階梯和觀日涼亭，彷若旅客穿越雲浪登上觀日平台之後，迎接日出破曉。

此外，鋼構與國產紅檜、柳杉與相思木材的結合，剛柔並濟、易於維護，車站大廳、月台地坪木紋平板磚斜紋鋪及入口意象菱紋天花板，將鄒族部落元素轉化成空間元素，也建立友善環境措施，設置400公噸雨水回收池，是兼具文化景觀、生態永續及友善服務概念的車站。

林鐵及文資處表示，祝山車站改建工程歷經3年，克服地勢、天候與疫情種種改建困境，打造林鐵最高海拔、最高品質車站，由百年蒸機「Shay31號」擔任迎賓列車，從阿里山站出發前往祝山站，也讓每日搭乘清晨觀日列車的旅客，能夠傳承跨世代的「迎曦·朝聖」記憶。

處長黃妙修表示，祝山車站海拔2451公尺，是台灣鐵路最高點，通往車站的觀日鐵路於1986年1月13日通車啟用，是阿里山林鐵第一條由國人自行規畫建造的觀光路線，2020年10月為提升營運品質，進行車站改建工程，今年10月完工啟用，盼為國際觀光開啟新篇章。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處長黃妙修、林業保育署副署長廖一光、鄒族長老高德生、特富野社頭目汪義福、達邦社頭目汪啟德、香林國小及十字國小全體師生，和關心祝山車站的代表都到場，共同見證歷史時刻。

全台最高海拔的阿里山林鐵祝山車站完成改建，由百年蒸機Shay31號擔任迎賓列車。圖／林鐵及文資處提供
全台最高海拔的阿里山林鐵祝山車站完成改建，由百年蒸機Shay31號擔任迎賓列車。圖／林鐵及文資處提供
全台最高海拔的阿里山林鐵祝山車站完成改建，今天舉辦啟用典禮，觀日列車明起將停靠祝山車站。圖／林鐵及文資處提供
全台最高海拔的阿里山林鐵祝山車站完成改建，今天舉辦啟用典禮，觀日列車明起將停靠祝山車站。圖／林鐵及文資處提供

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