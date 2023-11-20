國家公園等169處擴大禁菸 國健署：違者最高罰1萬

周末與家人出遊是人生一大樂事，但觀覽美景時卻伴隨陣陣菸味，難免大煞風景。衛福部國健署今公布，配合菸害防制法修法，擴大169處國家風景區禁止吸菸，若要設置禁菸區則由各景點主管機關提報設置，法令已於11月15日上路，違法吸菸可處最高1萬元新台幣。

配合菸害防制法於112年3月22日修正施行，衛福部重新公告訂定「國家公園、國家自然公園、風景特定區及森林遊樂區與公園綠地，除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區，全面禁止吸菸之場所」，由各級主管機關提報，前開除吸菸區外禁止吸菸之場所，並於112年11月15日生效。

國健署指出，本次禁菸規範針對國家公園、公園綠地等地實施，為遊客較常去的169處區域，以及各縣市政府建置的公園。若需要吸菸的民眾，可以禁菸指定區外，或區域內吸菸區，以保障非吸菸者的健康權。

國健署提醒，依菸害防制法第21條規定，於禁菸場所吸菸者，場所負責人及從業人員應予勸阻；另在場人士亦得予勸阻；違規吸菸者依同法第40條處新台幣2千元至1萬元罰鍰。

國健署統計指出，自103年4月國家公園、公園實施禁菸規範後，國人吸菸行為有所改變，調查結果顯示，18歲以上人口之室外公共場所二手菸暴露率從103年的54.6%下降至111年的42.9%，下降了11.7%；不過，針對二手菸暴露者的調查顯示，最常有人在面前吸菸的室內外公共場所依次為「馬路上、街上、騎樓等戶外通行場所」（24.5%）、「公園及風景區」（6.3%），因此「室外公共場所二手菸害」仍是當前亟需努力的目標。