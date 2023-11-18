台南登革熱病例多關廟市場足跡 設擴採站篩檢
台南市本土性登革熱疫情持續降溫，今天新增79例，但近期病例多有關廟市場足跡，市府已在當地設立擴大採檢站，儘快找出潛在個案，避免疫情擴散。
衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天視察關廟市場擴大採檢執行，盼透過孳清、加強清消、擴大採檢多管齊下，阻斷傳播鏈。台南市登革熱防治中心主任蘇世斌也視察關廟區、新化區擴大採檢站及化學防治，為第一線國軍弟兄及防疫人員加油打氣。
台南市衛生局發布新聞稿指出，台南近期登革熱病例多有關廟市場足跡，當地擴大採檢站已設立，鼓勵市場攤商及民眾篩檢。
截至今天下午3時，台南市新增79例本土性登革熱，其中仁德區13例，永康區8例，東區、南區及北區各7例，安南區6例，佳里區及新營區各5例，中西區、麻豆區及關廟區各4例，安平區及善化區各2例，大內區、西港區、新化區、歸仁區及學甲區各1例，年齡介於5歲至95歲。全市累計2萬576例。
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