桃園長庚運動醫學中心啟用 曾雅妮、亞運選手分享治療

桃園長庚醫院今日舉辦2023年第四屆學術研討會，同時為新成立的「桃園長庚運動醫學中心」剪綵啟用，這也是長庚繼高雄、嘉義園區之後，第3個運動醫學中心，LPGA球后曾雅妮、職棒味全龍味全龍大師兄林智勝、杭州亞運空手道金牌谷筱霜、銀牌辜翠萍選手都出席分享運動傷害時受到長庚專業團隊的醫療技術和反重力跑步機等先進設備協助，能重返運動場締造佳績。

曾雅妮也預告明年2月重返LPGA美國女子職業高爾夫球場，預定3月參加第一場賽事；谷筱霜、辜翠萍及鄧世瑀教練也一起致贈空手道服給長庚醫療財團法人王瑞慧董事長，表達選手們的由衷感激。王瑞慧表示長庚只是扮演、協助推手的角色，運動場的臨場表現和受傷接受長庚治療，很多都是靠運動員的毅力和決心才能做到，如果沒有他們的決心和毅力，醫療團隊也不過是虛的角色，她要謝謝所有的運動員願意付出和屹立不拔不拔的精神，讓她和長庚非常佩服。

長庚醫院表示，長庚是國內頂尖的運動醫學重鎮，為促進國內運動醫學研究與照護經驗交流，長庚紀念醫院自2020年起每年固定舉辦運動醫學學術研討會，邀請國內外專家及運動好手參加，是運動醫學領域難得的盛會。今年邁入第四屆，特別邀請空手道選手谷筱霜和辜翠萍、高爾夫球天后曾雅妮、職棒全壘打王林智勝上台分享受傷後的心路歷程及長庚運動團隊的照護經驗。

谷筱霜自2018年參加長庚運動醫學照護計畫，今年亞運最後5秒以驚人的戰士精神成功逆轉，收下金牌勝利。辜翠萍在2019年底練習時左腳阿基里斯腱不幸斷裂，經嘉義長庚運動醫學團隊協助進行肌腱重建手術治療與復健，2021年順利回歸競技舞台，今年繼亞錦賽奪金後再戰亞運奪銀，重返顛峰。她們表示很

感謝長庚運動團隊多年來的支持，是最堅強的後盾,讓她們可以在賽場上更無後顧之憂地全力以赴。

曾雅妮也分享她長期被部疼痛所困擾，導致在擊球方面的表現受到嚴重影響。在長庚骨科詹益聖副院長召集下，組成醫療團隊針對手術前、中、後擬訂了半年治療與訓練計畫，目前復原狀況良好。她非常感謝長庚醫療團隊這段時間的用心及協助，讓她能順利回到熱愛的球場上。

林智勝則是因踩壘時受傷，造成左腳踝內外側韌帶全斷，原本復健要但在高雄長庚從開刀、復健到運動醫學中心訓練，提早半年回到球隊。他感謝長庚團隊在治療過程中不斷地鼓勵及幫忙，讓他更了解自己的身體外，也更有堅持下去的信心，傷後還能穩定在球場上表現。

長庚運動醫學委員會主席、也是桃園長庚醫院院長的楊政達院長表示，桃園院區繼高雄長庚、嘉義長庚二院區成立運動醫學中心，引進日、美等國先進儀器並結合中西醫頂尖醫療，營造嶄新的訓練及醫療環境，協助選手再創佳績之後，今年長庚紀念醫院再斥資近4600萬元，在創院正好滿20周年的桃園長庚紀念醫院成立「桃園長庚運動醫學中心」，將服務對象擴及到一般民眾，希望把過去10年所累積豐厚的照顧經驗，幫助更多熱愛運動的國人免受運動傷害之苦。

桃園長庚運動醫學中心主任，也是基隆長庚紀念醫院副院長詹益聖指出，桃園長庚運動醫學中心空間佔地226坪，設置了63項檢測與訓練設備，參考國內外同儕機構的建置經驗，有別於傳統的醫療環境設計，含括跨專科整合式門診、檢查治療、運動營養與心理詢多元服務，並聘有專業運動訓練師提供一對一運動指導及訓練。

包括體育署副署長房瑞文、桃園市副市長王明鉅、奧委會秘書長許放態、國訓中心執行長李文彬等人與長庚決策委員會主委程文俊、名譽主委陳昱瑞、董事翁文能、行政中心總執行長潘延健、桃園長庚紀念醫院院長楊政達等人，都參加運動醫學中心啟用剪綵。