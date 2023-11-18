台鐵人力吃緊 司機員漏夜排隊只為搶請假

台鐵局基層人力吃緊，尤其是司機員需管制休假人數，想請假只能靠運氣，若請假是熱門時段，還得漏夜排隊，宛如搶限量商品，更有台北機務段司機員乾脆前一天來打地鋪排隊登記，引發關注。對此，台鐵局表示，已編寫程式開發線上請假登記系統，未來不需要本人親自排隊填假單，若成效佳也會提供給各段或其他單位使用。

台灣鐵路工會秘書、台鐵司機員吳長智表示，一般民眾休假多在周六、周日，通常也是旅運需求最大的時候，但司機員大多有家庭，都會希望能休到周末陪家人，就會發生周末請假需要搶破頭的狀況。此外，若有數個司機員同時要連續請假幾天出遊，就會壓縮到其他臨時緊急需要請假的人，這並非單一單位有的問題。

吳長智指出，當前各段司機員請假方式不同，有些是上網就能申請，有些需要親自排隊，但為了請假而半夜打地鋪排隊，恐影響隔天值勤安全，希望各段能相互協調整合。目前除了台北機務段，其他段平日都有貨物列車，周六、周日因為工廠休息多會停駛，並增開客運列車，人力就能彈性支援加班車。

台鐵局表示，司機員人力有限，排休需要管制，若一次讓很多人休假會影響列車車班，因此每天開放一定名額申請休假或補休，熱門時段包括連續假期、周末或寒暑假等都需排隊登記，但像是連假及周末都是旅客運輸需求較高的時段，能休假的人數就更有限，且大段或小段人數差異也會影響是否好請假。

台鐵局表示，台北機務段原規定請假辦法是考量優先順序，並以公開透明方式以滿足同仁休假需要，此方式卻產生員工排假不便，已非當初本意。台北機務段已向員工說明並致歉，為謀改善並兼顧公平、公開原則，經溝通研議後，未來將以線上方式辦理申請，目前正在編寫程式中，完成後即實施。

台鐵局指出，有些人可能為了請假，半夜就要排隊，確實不太好，現在已要求台北機務段自己開發線上請假登記系統，不需要本人親自排，若成效不錯也會提供給各段或其他單位使用。