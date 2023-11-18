聽新聞
test
0:00 / 0:00

失智照顧-外籍看護篇／加強照護技巧 勞動部提供付費補充訓練

聯合報／ 本報訊
外籍看護照顧失智症者，有三個共同的挑戰。圖／One-Forty提供
外籍看護照顧失智症者，有三個共同的挑戰。圖／One-Forty提供

失智症照顧複雜且困難，親近的家人、同文化的台灣照顧者，照顧起來都心力交瘁，更遑論語言、文化都有隔閡的外籍看護

在台灣，有超過六萬失智症者由外籍看護照顧，過去這些家庭和外籍看護，得各自摸索方法，今年，非營利機構One-Forty與臺北市立聯合醫院失智症中心聯手，為照顧失智症的外籍看護提供適合的照顧資源。

衛福部回應

失智型老人福利機構不得聘用外籍看護，但卻有六萬多名外籍看護在失智家庭擔任照顧工作，衛福部社家署副署長周道君表示，失智案家經評估後，依其需求選擇適合的方案，確實有部分家庭是聘用外籍看護，但不論失能、失智家庭，聘用外籍看護者，其家中多有其他本國親友照顧，能夠解決語言、文化隔閡等問題。

周道君也說，外籍看護從母國至台灣服務前，須接受特定訓練，內容由勞動部與衛福部長照司協調討論後共同制定，除照護服務課程，與本國籍照服員訓練內容相近，也增加台灣語言、文化相關課程。另外，依「長照服務法」，外籍看護在台灣開始服務案家後，若能力需要補充、加強，勞動部勞動力發展署有提供補充訓練，惟需要繳交學費，需要外籍看護與雇主協調如何負擔。

數位版看這裡

照顧失智學習旅程

移工雪莉來台十五年，照顧過兩位失智長輩，一開始她不但不認識失智症，連中文都不會說，阿公當街罵人，雪莉也跟著被罵，那時的她，覺得自己很沒用、感到很孤單。

但現在，她用中文和人溝通無礙，取得英文及華語文檢定，因為照顧了解失智症，她認真動腦學習、運動，預防自己失智。

雪莉有個夢想，希望女兒能夠來台灣念大學，她們母女可以在台灣一起過幾年生活，再一起回家鄉。進數位版看印尼移工雪莉在台故事。

失智症 外籍看護 移工

延伸閱讀

11月片單「Netflix親兒子」來了！《與惡魔有約》交易愛情　這2部等不到更新網友全哀號

被蘇富比譽為「最受歡迎威士忌」將拍賣 成交價預估高達4700萬

昭和浪漫冰室、鹽酥李6間台北餐飲串連！推期間限定微醺布丁、威士忌炸雞

收藏迷注意！年度國慶酒開搶 加碼千組禮盒限量珍藏

相關新聞

NGS納健保 明年擬先適用11癌

癌藥發展讓次世代基因定序（ＮＧＳ）的需求增加，但ＮＧＳ要價不菲，病團倡議將檢測納健保，降低治療負擔。健保署承諾ＮＧＳ明年...

在馬尼拉機場傳意外！長榮航空擦撞菲航尾翼 機上旅客情況曝光

長榮航空今在馬尼拉機場傳出和菲律賓航空班機發生擦撞。對此，長榮航空表示，該起事件為是由馬尼拉機場地勤公司作業引起的地安事...

院長講堂／敏盛醫院總院長陳文鍾 心血管權威 引進高品質醫療照護

國際級心血管權威陳文鍾去年8月出任桃園敏盛醫療體系總院長、現任中華民國心臟學會理事長。歷任台大醫院急診部、心血管中心主任...

中年大叔常高估「下半身實力」 醫：年過40近2成勃起障礙

11月是國際男性健康月（Movember）。台大醫院與楓城泌尿學會今舉辦記者會。醫師說明，台灣男性常高估自己的「下半身實...

入冬首波冷氣團來襲！5縣市留意10度低溫 下周這時再變天

大陸冷氣團今起陸續影響台灣，中央氣象署表示，今天持續降溫且越晚越冷，明後天清晨達最低溫，中部以北、宜蘭、花蓮、金門及馬祖...

舞劇吉賽兒 台北好評加場

烏克蘭聯合芭蕾舞團將於明年登上國家表演藝術中心三館舞台，帶來浪漫主義芭蕾經典舞劇「吉賽兒」的全本演出。主辦單位聯合數位文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。