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失智照顧-外籍看護篇／加強照護技巧 勞動部提供付費補充訓練
失智症照顧複雜且困難，親近的家人、同文化的台灣照顧者，照顧起來都心力交瘁，更遑論語言、文化都有隔閡的外籍看護。
在台灣，有超過六萬失智症者由外籍看護照顧，過去這些家庭和外籍看護，得各自摸索方法，今年，非營利機構One-Forty與臺北市立聯合醫院失智症中心聯手，為照顧失智症的外籍看護提供適合的照顧資源。
衛福部回應
失智型老人福利機構不得聘用外籍看護，但卻有六萬多名外籍看護在失智家庭擔任照顧工作，衛福部社家署副署長周道君表示，失智案家經評估後，依其需求選擇適合的方案，確實有部分家庭是聘用外籍看護，但不論失能、失智家庭，聘用外籍看護者，其家中多有其他本國親友照顧，能夠解決語言、文化隔閡等問題。
周道君也說，外籍看護從母國至台灣服務前，須接受特定訓練，內容由勞動部與衛福部長照司協調討論後共同制定，除照護服務課程，與本國籍照服員訓練內容相近，也增加台灣語言、文化相關課程。另外，依「長照服務法」，外籍看護在台灣開始服務案家後，若能力需要補充、加強，勞動部勞動力發展署有提供補充訓練，惟需要繳交學費，需要外籍看護與雇主協調如何負擔。
數位版看這裡
照顧失智學習旅程
移工雪莉來台十五年，照顧過兩位失智長輩，一開始她不但不認識失智症，連中文都不會說，阿公當街罵人，雪莉也跟著被罵，那時的她，覺得自己很沒用、感到很孤單。
但現在，她用中文和人溝通無礙，取得英文及華語文檢定，因為照顧了解失智症，她認真動腦學習、運動，預防自己失智。
雪莉有個夢想，希望女兒能夠來台灣念大學，她們母女可以在台灣一起過幾年生活，再一起回家鄉。進數位版看印尼移工雪莉在台故事。
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