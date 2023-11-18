愛肝達人站／「打鼾會死人？」

古人說：「臥榻之側，豈容他人鼾睡？」表示自古以來，睡覺打鼾就已存在。相傳三國時代，張飛睡覺時呼聲如雷，眾人皆知，有一次手下要謀害他，潛入他臥室見他兩眼睜開以為他還沒睡，但又聽他鼾聲如雷確定他是睡著了，所以下刀將他殺了。

這也許是稗官野史，不一定是真實的歷史，但睡覺會打鼾的人，以現代醫學眼光來看，是容易讓人短命的。

睡覺會有聲音是因為睡覺時空氣經過狹窄的呼吸道而產生聲音，好像吹樂器會產生聲音一樣，而會產生鼾聲有很多原因。有人先天下巴較短，睡覺時舌頭往後移堵住了氣道，有些人是扁桃腺肥大引起，有些人年紀大了，喉部肌肉鬆弛，脂肪組織增加了；有些人鼻中膈彎曲，或鼻子長了鼻息肉，種種原因不一而足。

由於空氣不容易經過氣道進入肺部交換氣體，人體氧氣不足，腦部得不到足夠的休息，因此不少人早上一起來就覺得睡不飽，或白天一直打瞌睡，嚴重者甚至開車都會打瞌睡，甚為危險。

由於腦部長期缺氧，長此以往容易發生記憶力減退，甚至發生失智的現象，此外也會引起血壓高，或心律不整或冠狀動脈疾病。

打鼾者大都為體型肥胖、中年以上居多，但也有瘦子因上述喉部結構原因而導致的病例。

在以前醫學上不重視睡覺打鼾，因為古代就有，但近一、二十年，睡眠醫學的發達，慢慢發覺這是一個嚴重的慢性疾病，因為有不少打鼾者會有所謂的阻塞性睡眠呼吸中止症，就是上述併發症的候選人。

要如何確切診斷有沒有上述的呼吸中止症，最準確的方法就是去大醫院的睡眠中心睡一個晚上，睡覺時身上連上各種監視訊號，包括心跳、血壓、血氧、腦波等等。醫師再根據各項檢查的數據來判斷您的嚴重度，再根據原因加以處置。

隨著國人生活習慣改變及壽命延長，懷疑有睡眠呼吸中止症的人愈來愈多，但各大醫院睡眠中心的病床皆一床難求，是國內及全世界共同的現象。當然也有簡便的居家型自我檢測的方式，只是準確性較低而已。

近年利用超音波檢查，在人清醒時模擬睡覺時呼吸道的變化，稱為智慧型呼吸中止檢測儀已被開發出來，檢查約10到15分鐘左右，準確度可達90%以上，如果必要再去睡眠中心睡一晚再做進一步的確定，可說是病人一大福音。

總之，睡眠看似平常事，但睡得好不好，呼吸通暢否，睡起來精神好不好，會影響人壽命與健康，不可等閒視之。