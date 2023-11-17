《分裂的世界？：21世紀全球區域化崛起》新書發表
《分裂的世界？：21世紀全球區域化崛起》下午在台大社科院舉行新書分享會，講座由本書主編暨作者之一的台大社科院長蘇宏達主持。並邀請作者國立臺灣大學政治學系教授徐斯勤、淡江大學歐洲研究所教授卓忠宏、國立清華大學通識教育中心副教授方天賜、國立政治大學阿拉伯語文學系副教授張景安分享。聯合報副總編輯郭崇倫、國立臺灣大學政治系教授張登及出席與談。
蘇宏達表示，國際政治經濟的格局從原本預期的全球化轉向區域化，與自新冠疫情期間供應鏈「短鏈化」而導致的個別國家風險控制關係密切。
郭崇倫指出，處理國際新聞需要瞭解事件的歷史背景和原委，尤其是當事國與周邊國家的關係，但這往往是國內最欠缺的，尤其台灣的國際新聞來源多半來自美國，欠缺其他區域的視角。而《分裂的世界》提供了新的觀點。
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