大巨蛋18日萬人觀賽 北市警反恐演練強化維安

大巨蛋測試賽18日登場，將開放1萬3000名觀眾入場觀賽。台北市信義警分局今天表示，為確保賽事順利，已動員逾百名警力實施反恐維安演練，確保若發生危害時可迅速控制現場。

台北市政府警察局信義分局發布新聞資料指出，為確保大巨蛋舉辦測試賽順利進行並維護觀賽民眾安全，結合市刑大特勤中隊等單位，14日、17日分別在大巨蛋內外部實施反恐維安演練，透過模擬突發危害事件現地操演。

此外，警方將在18日測試賽進行期間配合主辦單位，規劃警力在球場各出入口加強巡視，協助維護民眾進場、離場及觀賽秩序，並於周邊實施交通疏導，以降低交通衝擊，保障用路人行車安全。

信義警分局指出，日前演練項目包括場館封鎖、攻堅、人員疏散及周邊交通管制疏導等各項處置作為，希望強化各單位間橫向協調及應變能力，確保若危害發生時能迅速控制現場，降低恐攻威脅及傷害。

警方表示，此次反恐維安演練動員逾百名警力，信義警分局長陳炯志親自到場指揮，模擬大巨蛋賽事進行期間若歹徒突然於觀眾區鳴槍威脅並挾持現場人質等恐怖攻擊事件。

新聞資料提到，演練期間警方獲報迅速啟動應變機制，派遣警力馳赴現場，緊急疏散觀賽民眾，後續針對場館全面封鎖及周邊交通管制，並由市刑大特勤中隊進行垂降攻堅，制伏持槍歹徒，有效確保人質安全，讓演練的突發事故平安落幕。

信義警分局呼籲，大巨蛋場館停車空間有限，建議測試賽當天觀賽民眾多搭乘大眾運輸工具前往，並遵守警察人員指揮，切勿任意穿越或行走於車道，共同維護交通順暢及安全。