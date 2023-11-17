天價不再！ 平地產區陸續加入供應 高麗菜價逐漸回穩

高麗菜價回穩，日前因為颱風侵襲，產地受災、交通受阻，高麗菜量少價揚，都會區傳統市場裡一台斤飆到75元、一顆高麗菜秤起來要300、400元，消費者大喊吃不消；目前高麗菜已逐漸進入產季，平地高麗菜加入供應，根據北農統計，今日品質最好的高麗菜(上價)每公斤平均批發價26元、中價19元、下價12元，零售市場已出現每斤35元的價格，和之前相比平實許多，逐漸回穩。

北農昨休市，今日北農蔬菜交易1730公噸，蔬菜每公斤平均批發價36.7元。北農分析，今日進貨量比休市前增加，量增菜種有高麗菜、菠菜、A菜、地瓜葉、花椰菜、胡瓜、小黃瓜、絲瓜、苦瓜、番茄、敏豆、甜椒、青花苔、玉米、紅蘿蔔、青蔥等，量減菜種有小白菜、蘿蔔等，其餘各菜種均略有增減。

北農表示，今日市況因休市後承銷人普遍存貨少，預期需求增加，雖然到貨量增加很多，但承銷人購買意願持穩，由於拍賣中氣候不穩影響，買氣稍弱，交易市況尚稱平順，各菜種行情價格跌多漲少。

溫度驟降，台灣將迎來入冬後首波冷氣團，傳統市場裡交易暢旺，之前因為颱風災損缺菜，也逐漸供應市場，特別是之前一直很貴的高麗菜，零售市場價格也逐步緩降，從原來每台斤售價75元，目前傳統市場也已經可以買到每斤35元的價格，大白菜一斤也是35元，略小一些的品項，也有兩顆50的；葉菜也逐漸回穩，每把20至25元。