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豬皮降三高？ 國健署闢謠：吃進更多油脂

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
陳博淵說，中醫鮮少將豬皮作為藥用，多是提煉膠質做成其他藥材。本報資料照片
陳博淵說，中醫鮮少將豬皮作為藥用，多是提煉膠質做成其他藥材。本報資料照片

三高患者的飲食控制相當重要，許多高油、高鹽食物都要忌口，但網路卻流傳「皮可以降三高」，更宣稱是中醫的「藥食同源」食材。對此，衛福部國健署闢謠指出，若大量食用豬皮，反而會攝取過多的油脂與熱量；中醫師則說，現代豬皮已鮮少入藥，頂多是提煉膠質做成其他藥材，若要降三高，可採用參苓白朮散、血府逐瘀湯等方劑。

根據2017年至2020年國民營養健康狀態變遷調查，台灣「三高」盛行率，高血壓26%、高血糖11%、高血脂26%，未來得到心臟疾病的風險，分別是一般人的2.5倍、2倍以上及3倍。

要控制好三高，除了要按照醫囑服藥，生活習慣方面也得改變，遠離高油、高鹽食物，但日前網路流傳「豬皮可降三高」，聲稱「中醫有個說法叫做藥食同源，既是美味的食材，也是功效強大的藥材。如生活中常見的豬皮，民眾常丟棄了一味能夠降三高，還帶有肉味的良藥。」

國健署出面闢謠說，依據衛福部「食品營養成分資料庫」資料分析，豬皮含有較豐富的膠原蛋白，但也「含有較高量的油脂」，若大量食用恐怕適得其反，會攝取到過多的油脂與熱量，增加三高及後續罹患心血管疾病的風險。

中醫師公會全聯會秘書長陳博淵表示，有一些醫療器材是使用豬皮來協助癒合傷口，但中醫領域已鮮少將豬皮作為藥用，主要還是使用其「膠質」，經提煉後添加其他成分，製成龜鹿二仙膠等藥材，豬皮本身並非藥方。

若民眾想透過中藥調理控制三高，應經由中醫師診斷後使用。陳博淵指出，若要降血脂，針對脾虛型民眾，中醫有參苓白朮散，適合虛胖型體質的人使用；若要降血壓，針對血瘀型民眾有血府逐瘀湯，能夠改善血管通透性，適合肌肉結實或緊繃型的人服用。

陳博淵說，健保有針對需要控制血脂的民眾，給付科學中藥，例如壽美降脂，成分為丹參、紅麴，製成膠囊後，能協助控制膽固醇。

國健署提醒，民眾切勿聽信網路謠言，預防「三高」應從源頭做起，定期健康檢查及自我血壓量測、天天量腰圍及定期測體重、均衡飲食及規律運動，養成健康生活型態，才能遠離疾病。

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