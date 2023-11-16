快訊

暌違一年 拜習握手火速展開會談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他╱仁醫針灸 面對疾病不孤單

聯合報／ 文／方慶雲（花蓮吉安）
林醫師仁心仁術，讓我面對疾病不孤單。圖／方慶雲提供
林醫師仁心仁術，讓我面對疾病不孤單。圖／方慶雲提供

三年前我罹患巴金森氏症，一直看西醫治療。好友推薦我去慈濟醫院針灸，中西醫並治，效果更佳。但針灸科主任林郁甯醫師的診很難掛到號，好友退掛讓我嘗試看看。

第一次去針灸，林醫師問診、把脈、看舌頭、摸脊椎、看我走路步態，然後施針。林醫師說：「要多針灸幾次，效果才會明顯。」當天回家，我一如平常舉手做伸展動作，感覺手變輕巧，沒那麼僵硬，隔天排便特別順暢，令我對針灸多了信心。

因為巴金森氏症，我經常做夢，常用精油按摩腳底，以改善睡眠。有一陣子因為太累，忘了抹精油，依然一夜好眠，我才驚覺針灸也有助睡眠改善。

林醫師因為病患多，常忙到下午一、二點才用餐。有一次他用完餐，想先去洗手間再來施針，結果他一出來看到我，不忍讓我再久候，就先為我施針，然後才去洗手間，他貼心的舉動令人感動。

有一天，二位年輕實習醫師來見習。其中一位為了方便幫病患下垂的手施針，便一腳跪地，林醫師見狀，便挪了一張矮凳給實習醫師，他貴為主任，卻俯就晚輩，令人敬佩。

林醫師說：「巴金森氏症是腦神經萎縮的疾病，不可逆，無法痊癒，但針灸有助多巴胺的分泌，增強身體機能，減少西藥的用量。」他的仁心仁術，讓我面對疾病不孤單。

醫師 針灸 巴金森氏症

延伸閱讀

「突然聽不到」中醫針灸搶救部分聽力 醫師：二周內迅速求醫

中職／轉隊後重生奪冠 王躍霖：味全龍球團是貴人

社區健康守護神鄧榮傑醫師！視病如親 、樂於助人救人

虎斑萌貓被寄生蟲感染 獸醫用溫和中藥驅蟲重獲新生

相關新聞

交通部新版本 併排臨停恢復記點

違規記點新制爭議不斷，交通部本月13日預告修法草案，上下客貨臨停路口、公車站10公尺及併排臨停暫緩記點，引發路權團體反彈...

抗生素缺藥＋抗藥菌增 恐年奪3萬人命

「一名癌症病人花上百萬元做CAR-T治療，卻死於抗藥性細菌感染。」台灣感染症醫學會理事長王復德指出，二○五○年後，若抗生...

失智症紅綠燈／家人不願就醫 試試3招引導

Q：如何知道家人有沒有失智？家人抗拒就醫，可以怎麼做？

健康你我他╱仁醫針灸 面對疾病不孤單

三年前我罹患巴金森氏症，一直看西醫治療。好友推薦我去慈濟醫院針灸，中西醫並治，效果更佳。但針灸科主任林郁甯醫師的診很難掛...

營養品分4類 宜依照病症選擇

部分病患因無法進食、消化、吸收或代謝食品中特定營養成分，需特定疾病配方食品攝取營養，但不是每一款營養品都適合每位患者。營...

財務是退休基石╱理財最怕詐騙 王儷玲：勿信保證獲利

國發會預估，我國將於2025年進入超高齡社會，每五人就有一位是六十五歲以上，國人平均壽命延長，老後人生必須提前準備。聯合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。