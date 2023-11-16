健康你我他╱仁醫針灸 面對疾病不孤單

三年前我罹患巴金森氏症，一直看西醫治療。好友推薦我去慈濟醫院針灸，中西醫並治，效果更佳。但針灸科主任林郁甯醫師的診很難掛到號，好友退掛讓我嘗試看看。

第一次去針灸，林醫師問診、把脈、看舌頭、摸脊椎、看我走路步態，然後施針。林醫師說：「要多針灸幾次，效果才會明顯。」當天回家，我一如平常舉手做伸展動作，感覺手變輕巧，沒那麼僵硬，隔天排便特別順暢，令我對針灸多了信心。

因為巴金森氏症，我經常做夢，常用精油按摩腳底，以改善睡眠。有一陣子因為太累，忘了抹精油，依然一夜好眠，我才驚覺針灸也有助睡眠改善。

林醫師因為病患多，常忙到下午一、二點才用餐。有一次他用完餐，想先去洗手間再來施針，結果他一出來看到我，不忍讓我再久候，就先為我施針，然後才去洗手間，他貼心的舉動令人感動。

有一天，二位年輕實習醫師來見習。其中一位為了方便幫病患下垂的手施針，便一腳跪地，林醫師見狀，便挪了一張矮凳給實習醫師，他貴為主任，卻俯就晚輩，令人敬佩。

林醫師說：「巴金森氏症是腦神經萎縮的疾病，不可逆，無法痊癒，但針灸有助多巴胺的分泌，增強身體機能，減少西藥的用量。」他的仁心仁術，讓我面對疾病不孤單。