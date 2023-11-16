缺藥也缺人 3億元挹注感染管控

「對抗超級細菌，感染科沒人也沒藥，遇到新冠疫情更加明顯，大家壓力都非常大！」台灣感染症醫學會理事長王復德指出，感染科醫師做抗生素管理、感染管控、防疫等工作，都沒有健保碼，「等於都在做義工」。對此，健保署副署長蔡淑鈴回應，今年已編列二到三億元專款挹注感染科醫師，明年開始執行，感謝他們的辛勞。

新冠疫情期間感染科醫師常站在第一線，但付出得不到反饋，更招不到感染科醫師，王復德指出，十幾年前可招募到約四十位感染科醫師，現在逐年降低，一年只剩廿多位，又得不到健保署關愛，士氣低落，如果持續減少，資深者也退休，對未來國家或醫院的防疫、感控、抗生素管理將是重大挑戰。

對此，蔡淑鈴回應，之前醫學會多次提到如何提升感控計畫，故今年健保總額協商時，已針對這部分匡列總額專款兩、三億元，當預算一到位，絕對馬上挹注感染科醫師，慰勞其辛勞、付出，明年就可執行，期待感染科醫師擁有更合理的報酬。