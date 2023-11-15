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滅火器三團員全做了這件「手術」 貝斯手皮皮還在考慮
滅火器樂團今在高雄出席一場眼科記者會，除貝斯手皮皮之外，包括主唱大正、吉他手宇辰與鼓手柯光，都已做過近視雷射手術，宇辰更是在前兩個月才做完手術，他指過程只有十秒，隔天即能工作，且自此告別眼鏡。
隨著醫療技術精進，「SMILE Pro全飛秒近視雷射」也引進高雄。左營大學眼科院長謝宏義指出，新型「SMILE Pro全飛秒」保留原有的微創特性，於角膜表面僅約0.2公分截口，降低術後乾眼不適狀況，同時保留角膜完整性，適合愛好運動、不想戴眼鏡的族群。
來自高雄的滅火器樂團今出席記者會，主唱大正指出，他早在八年前動近視雷射手術，術後無特別不適，也因此告別長時間戴隱形眼鏡的困擾，鼓手柯光與吉他手宇辰後來也先後做了近視雷射手術，其中宇辰是兩個月前才動手術。
宇辰說，手術過程幾乎沒甚麼感覺，跟著醫師步驟就完成，他本身眼睛就比較乾，雷射完生活更便利，不像以前戴隱形眼鏡常常眼睛乾澀不適。
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