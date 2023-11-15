快訊

外資買超台股469億元！改寫歷史第五紀錄 買超榜首竟是它

迪士尼明年離台！5個基本頻道懸缺 9個候選頻道有望遞補

藍白二次政黨協商決議民調定勝負 近日公布民調一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滅火器三團員全做了這件「手術」 貝斯手皮皮還在考慮

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
滅火器樂團今在高雄出席一場眼科衛教記者會。記者吳慧芬／攝影
滅火器樂團今在高雄出席一場眼科衛教記者會。記者吳慧芬／攝影

滅火器樂團今在高雄出席一場眼科記者會，除貝斯手皮皮之外，包括主唱大正、吉他手宇辰與鼓手柯光，都已做過近視雷射手術，宇辰更是在前兩個月才做完手術，他指過程只有十秒，隔天即能工作，且自此告別眼鏡。

隨著醫療技術精進，「SMILE Pro全飛秒近視雷射」也引進高雄。左營大學眼科院長謝宏義指出，新型「SMILE Pro全飛秒」保留原有的微創特性，於角膜表面僅約0.2公分截口，降低術後乾眼不適狀況，同時保留角膜完整性，適合愛好運動、不想戴眼鏡的族群。

來自高雄的滅火器樂團今出席記者會，主唱大正指出，他早在八年前動近視雷射手術，術後無特別不適，也因此告別長時間戴隱形眼鏡的困擾，鼓手柯光與吉他手宇辰後來也先後做了近視雷射手術，其中宇辰是兩個月前才動手術。

宇辰說，手術過程幾乎沒甚麼感覺，跟著醫師步驟就完成，他本身眼睛就比較乾，雷射完生活更便利，不像以前戴隱形眼鏡常常眼睛乾澀不適。

滅火器樂團主唱大正分享他動近視雷射手術的經驗。記者吳慧芬／攝影
滅火器樂團主唱大正分享他動近視雷射手術的經驗。記者吳慧芬／攝影

手術 隱形眼鏡 近視 樂團

延伸閱讀

挺過9次手術及植皮疼痛，醫讚勇敢！媽媽完全復原還更健康

影／9旬阿公換人工關節2天能爬樓梯 成最好的生日禮物

板橋街頭深夜煙霧迷漫！屁孩偷滅火器亂噴 下場慘了

女主持人RK近視手術後遺症需換角膜 曝視力現況「加了柔焦濾鏡」

相關新聞

里希特「抽象畫」紐約拍出11億天價 神秘買家是台灣人

富藝斯「二十世紀及當代藝術」紐約晚拍今天晨以1.55 億美元收槌，締造富藝斯歷來第二高總成交專場。先前曾來到台北及香港展...

拍板併排違停仍要記點！交通部預告修正草案重新上架

違規記點新制、恢復部分違停檢舉項目引發職業駕駛不滿。交通部原預告修法，上下客貨臨停路口、公車站10公尺及並排停車暫緩記點...

健保財務補貼成「政治公關提款機」？ 劉淑瓊：不可取

新冠肺炎疫情過後，民眾醫療利用率大幅增加，各醫療院所健保點值下滑，期望政府補貼點值。衛福部健保會今討論補助方式。不過，相...

調查：8成青少年愛看YT 6成8信任高知名度網紅

根據金車基金會最新調查，80.2%青少年最常使用的資訊平台是YouTube；68.2%認為知名度高、訂閱數多的網紅，內容...

長榮航空連9年獲台灣企業永續獎 首奪永續報告書獎銀獎

財團法人台灣永續能源研究基金會今天表揚永續模範企業，長榮航空連9年獲得台灣企業永續獎（TCSA）肯定，且首次奪得勇奪全球...

視察桃捷綠線 鄭文燦： 完成關鍵一哩路 達成「捷運成環、一車到底」

行政院副院長鄭文燦今日視察「桃園捷運綠線延伸中壢」時表示，行政院預計年底前核定綠線延伸中壢的綜合規劃案，完成桃園捷運成環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。