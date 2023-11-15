快訊

藍白合達共識卻稱心情差 柯文哲嘆：更痛恨民進黨

藍白合了！侯柯鐵粉反應大不同 「最大的贏家馬英九」

紡織富二代自創台虎啤酒 吳祖倫坦承抽大麻：小孩出生已沒吸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中流感已6重症！ 天冷效應掛病號「3多」家長好焦慮

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾在診所門口等候就診。記者趙容萱／攝影
民眾在診所門口等候就診。記者趙容萱／攝影

近期天氣變冷，流感等上呼吸道病毒肆虐。台中市衛生局說，依疾管署公告台中上周急門診類流感就診人次分別為778、8947，顯示仍處流行期，累計流感季以來有6例流感重症。小兒科醫師施勝桓說，近期就診患者症狀有「3多」，發燒多、咳嗽多，腸胃症狀也不少，提醒民眾打疫苗預防重症，並落實勤洗手、戴口罩的好習慣。

施勝桓說，新冠疫情解封後、免疫負債來襲，流感和各種呼吸道病毒感染就變多了，近期天氣變冷，流感等上呼吸道疾病肆虐，多為飛沫及接觸感染，症狀表現有「3多」，第一名是發燒多，第二名是咳嗽也一堆，還有腸胃症狀也不少，值得注意的是，腺病毒會發燒、紅眼睛（結膜炎），提醒家長注意。

台中市衛生局表示，疾管署公告台中11月5日11日(第45周)門診類流感就診人次8947（1.45％）、急診類流感就診人次778（4.16％），顯示疫情仍在流行期。今年10月流感季以來，台中市至今共計6例流感重症病例，幸無人死亡，其中第6例為70多歲男性原有心血管疾病、慢性病，未接種流感疫苗，上周因流感併發心臟疾病，目前持續住院治療中。

衛生局說明，目前仍處流感流行期，流感等呼吸道病毒於社區活動度持續，呼籲請符合公費流感疫苗接種對象的民眾盡速接種，並做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息，落實生病不上班、不上課；如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請盡速就醫。

類流感 流感疫苗

延伸閱讀

流感爆1重症…4歲童染B流成急性壞死性腦炎 插管治療

新冠疫苗接種率跌到谷底 醫：流感、新冠三合一快篩盡快上市

流感竟讓肺葉完全損壞！「雙D罩杯+雙肺移植」34歲老菸槍撿回一命

女童染流感住加護病房 疾管署：北市流感疫苗接種進度落後全國平均

相關新聞

拍板併排違停仍要記點！交通部預告修正草案重新上架

違規記點新制、恢復部分違停檢舉項目引發職業駕駛不滿。交通部原預告修法，上下客貨臨停路口、公車站10公尺及並排停車暫緩記點...

自家人也看不下去！小港機場粉專淪政府大內宣 綠委：該改就要改

高雄小港機場是國內第二大國際機場，臉書粉專半數貼文都在宣傳中央政令，遭質疑淪為政府大內宣，例如0~6歲國家一起養、政府當...

健保點值補貼沒有共識 健保會委員：最後責任在衛福部

新冠肺炎疫情後，民眾就醫大幅增加，各醫療院所健保點值下滑，期望政府補貼點值。衛福部健保會今討論補助方式，經4.5小時會議...

糖友吸菸死亡風險增1.55倍 醫：血管脆弱族群更忌菸害

糖尿病友的自我健康管理相當重要，涉及飲食、運動、藥物以及生活習慣、體重的控制。衛福部國健署今指出，糖尿病患者若有吸菸習慣...

台灣髖部骨折亞洲居冠 醫籲：攝取高鈣食物、常日照

根據統計，台灣髖部骨折為亞洲第一，大多發生於高齡女性。87歲張姓老婦在家跌倒，造成右邊臀部疼痛而無法走路，台中慈濟醫院檢...

盼調高…勞退提撥率18年未動 勞團喊：6%不夠花、老後被打趴

「6%不夠花，老後被打趴！」「勞工被呼嚨，勞退要調高！」眾多工會代表高舉旗幟，15日齊聚於行政院高呼口號，要求政府提高勞退提撥率…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。