台中流感已6重症！ 天冷效應掛病號「3多」家長好焦慮

近期天氣變冷，流感等上呼吸道病毒肆虐。台中市衛生局說，依疾管署公告台中上周急門診類流感就診人次分別為778、8947，顯示仍處流行期，累計流感季以來有6例流感重症。小兒科醫師施勝桓說，近期就診患者症狀有「3多」，發燒多、咳嗽多，腸胃症狀也不少，提醒民眾打疫苗預防重症，並落實勤洗手、戴口罩的好習慣。

施勝桓說，新冠疫情解封後、免疫負債來襲，流感和各種呼吸道病毒感染就變多了，近期天氣變冷，流感等上呼吸道疾病肆虐，多為飛沫及接觸感染，症狀表現有「3多」，第一名是發燒多，第二名是咳嗽也一堆，還有腸胃症狀也不少，值得注意的是，腺病毒會發燒、紅眼睛（結膜炎），提醒家長注意。

台中市衛生局表示，疾管署公告台中11月5日11日(第45周)門診類流感就診人次8947（1.45％）、急診類流感就診人次778（4.16％），顯示疫情仍在流行期。今年10月流感季以來，台中市至今共計6例流感重症病例，幸無人死亡，其中第6例為70多歲男性原有心血管疾病、慢性病，未接種流感疫苗，上周因流感併發心臟疾病，目前持續住院治療中。

衛生局說明，目前仍處流感流行期，流感等呼吸道病毒於社區活動度持續，呼籲請符合公費流感疫苗接種對象的民眾盡速接種，並做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息，落實生病不上班、不上課；如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請盡速就醫。