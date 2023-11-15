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健保點值有望1點1元？ 薛瑞元坦言：幾乎不可能

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
針對健保點值是否可能1點1元，薛瑞元說，總預算制度下，要保證1點1元「幾乎不可能」。聯合報系資料照
針對健保點值是否可能1點1元，薛瑞元說，總預算制度下，要保證1點1元「幾乎不可能」。聯合報系資料照

健保署今欲在健保會中提案，動用安全準備金以補足中醫、西醫基層、醫院點值至1點0.9元，但醫改會執行長林雅惠提出質疑，認為動用前應再檢視額度，另外界也關注健保點值是否1點1元。對此，衛福部長薛瑞元表示，總預算制度下，要保證1點1元幾乎不可能。

因新冠肺炎改為健保支付，今年健保點值遭到稀釋，平均點值低於0.9元，健保署長石崇良13日接受聯訪時表示，「非預期風險政策改變調撥款」都是前一年編列，用不完都會滾回安全準備金，今年健保署首次有這麼大需求，金額不夠，才會提案動用安全準備金；依照規畫，除牙醫外，針對其餘3個總額部門，健保署將以疫前的2019年為基準，將點值補至0.9元。

但林雅惠認為，疫後的就醫反彈是可預知的趨勢，認為安全準備金有周轉功能，屬於保命金，動支前須了解政府對就醫反彈的趨勢做哪些配套，再檢視額度是否合理、能否動用。

薛瑞元今赴立法院備詢，會前受訪時表示，112年整合部分已協商完成，但現在有嚴重的特別需求，超出已協商完成的總額，所以需要在健保會中討論。

至於健保點值是否可能1點1元，薛瑞元說，總預算制度下，要保證1點1元「幾乎不可能」，總額預算的量及點值是互相連動，若量較多，總點數是高的、點值就會下降，這是總額預算制度一定會出現的狀況。

另外，國內1萬多人等待器官移植，但近年受疫情影響，捐贈者僅200、300人，順利受贈患者約800多人，不成比例，健保署長、器捐中心董事長石崇良稱擬擴大器官捐贈範圍，將討論「非血親」捐贈。

對此，薛瑞元今天受訪時表示，開放非親屬器捐要非常小心、謹慎評估，這需要透過修法。

健保 薛瑞元 器官捐贈

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