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Team Building就靠它！《全明星3》爆紅運動「美式躲避球」是什麼？

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文／楊千儀

大家認識「美式躲避球」嗎？這項近年因《全明星運動會3》而廣為人知的運動項目，在全台各地掀起了一陣美式躲避球風潮，不僅成為風行的運動種類，也經常被運用在學校和公司的團隊建立（Team Building）活動上。


《全明星運動會》為推廣美式躲避球的大功臣

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「美式躲避球」近兩年的網路聲量中有兩個高峰，最高點為《全明星運動會3》第五集播出時創下1,374筆，這集的主要比賽項目為美式躲避球，戰況緊張，帶動網友們的熱烈討論。第二個高點則為《全明星運動會3》最終集，前幾集中美式躲避球的戰績對總成績至關重要，影響冠軍寶座獎落誰家，因此再度掀起熱議，累積1,046筆網路聲量。

▲「美式躲避球」近兩年網路聲量

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

在美式躲避球表現出彩的藝人們成熱門探索概念

另一方面，探索概念中出現了多個《全明星運動會》的出演藝人，像是曹佑寧、王家梁、邱勝翊等，都是在美式躲避球比賽中大放異彩的MVP，可見《全明星運動會》成功引起大眾對這項運動的高度興趣。致力推廣美式躲避球的《中華⺠國美式躲避球協會》理事長IG帳號「Eddyli92」也被想多了解該運動的網友熱搜。

▲「美式躲避球」近兩年探索概念

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

美式躲避球是什麼？

美式躲避球又稱「複式躲避球」，其世界最高組織為「WDBF世界躲避球總會」，在全球擁有超過90個會員國家代表隊，近年開始於亞洲地區流行，是一項「6顆球同時進行」的對抗性團體運動，攻守同時間進行，賽事要領為專注、 戰術及反應力。場地與正規排球場地完全相同（18m*9m）使用球具為140公克的特製泡綿球，球質輕且非常安全，可降低參與者被球擊中的恐懼，入門門檻較低。

從美式躲避球能學到什麼？

在緊張刺激的比賽中，透過戰術應用、團隊攻擊與個人防守才能贏得勝利，球員之間要建立「團隊合作」、「策略討論」、「激勵彼此」等元素，這些要素能夠有效促進社交和人際關係發展，也能訓練應變能力。因此有許多公司行號喜歡以此活動建立員工之間的團隊合作力，也藉此培養大家在職場上的敏銳反應能力。


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月14日至2023年11月13日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『美式躲避球』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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