感冒沒時間看醫生？陳佑誠醫師：這款感冒藥30分鐘緩解症狀，含醫師常用處方成分*

圖/shutterstock提供

進入「自主健康管理」的後疫情時代,當出現咳嗽、喉嚨痛、鼻塞等感冒症狀時,很難分辨是流感?感冒?或者是確診康復後的「長新冠」後遺症?根據專業消費市場研究顧問公司—東方線上與聯合新聞網進行的「感冒大調查」,近6成民眾因為工作繁忙沒時間、症狀不是很嚴重、擔心交叉感染風險,感冒不舒服時會選擇吃成藥,以節省到就醫候診的時間。

圖/東方線上調查&聯合線上製作

感冒到底要不要看醫生?掌握3要點維持好狀態「只是小感冒而已,到底該不該看醫生?」陳佑誠醫師指出,感冒指的是病毒感染上呼吸道所引發的輕微症狀,常見的症狀包括:咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、畏寒…等,多數的感冒都會在2-4天後自動好轉,但若出現發燒、鼻涕變濃稠、嚴重鼻塞,或頭痛、肌肉酸痛……等狀況,表示可能會演變成進一步的細菌感染,建議盡快就醫治療。幼童和長輩體質較弱,或是有過敏體質、慢性病患者,也不可輕忽感冒症狀,建議在感冒初期盡早處理,避免病情轉重時影響學習或工作。

當出現輕微感冒症狀時,如何緩解症狀、不讓生活停擺?陳佑誠醫師提供3大要點:1. 多喝溫開水、補充營養、飲食清淡。2. 大量睡眠,搭配輕度運動流流汗。3. 初期感冒症狀出現時可服用感冒藥緩解,減少不適感。

醫師提醒,若症狀嚴重影響到生活作息和工作,吃了感冒藥也不見好轉,建議還是盡快就醫,讓醫師給予適合的處方,擊退病毒大軍。

安心成分!醫師推薦這款「小綠盒」

「伏冒小綠盒」—普拿疼伏冒加強錠。 圖/普拿疼伏冒提供

面對不同的感冒症狀,陳佑誠醫師推薦「小綠盒」—伏冒加強錠,含醫師常用處方成分*,30分鐘有效緩解感冒症狀,包括:咳嗽、鼻塞、喉嚨痛、畏寒、發燒、頭痛、肌肉酸痛等,讓生活不再受侷限。

居家常備伏冒「小綠盒」,在感冒症狀來襲時,緊急救援,才能在感冒期間繼續保持最佳狀態,是照顧自己、愛護家人的強力後盾!

耳鼻喉科 陳佑誠醫師。 圖/陳佑誠醫師授權提供

* 乙醯胺酚(Acetaminophen)為醫院/診所常用止痛退燒成分。(寰宇藥品資料管理(IMS)2011台灣地區醫院 /診所開立之成分)如對產品有任何問題,請直接聯絡普拿疼伏冒消費者服務專線 0800-212259本品為醫師藥師藥劑生指示藥品 / 使用前請詳閱說明書警語及注意事項 / 衛署藥輸字第023784號 / 北市衛藥廣字第112110039號 /英商葛蘭素史克消費保健用品股份有限公司台灣分公司 / 台北市忠孝西路一段66號24樓 / Trade marks owned or licensed by Haleon ©2023 Haleon or licensor PM-TW-PCF-23-00078