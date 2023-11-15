感冒沒時間看醫生？陳佑誠醫師：這款感冒藥30分鐘緩解症狀，含醫師常用處方成分*

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進入「自主健康管理」的後疫情時代，當出現咳嗽、喉嚨痛、鼻塞等感冒症狀時，很難分辨是流感？感冒？或者是確診康復後的「長新冠」後遺症？根據專業消費市場研究顧問公司—東方線上與聯合新聞網進行的「感冒大調查」，近6成民眾因為工作繁忙沒時間、症狀不是很嚴重、擔心交叉感染風險，感冒不舒服時會選擇吃成藥，以節省到就醫候診的時間。

圖／東方線上調查&聯合線上製作

感冒到底要不要看醫生？掌握3要點維持好狀態「只是小感冒而已，到底該不該看醫生？」陳佑誠醫師指出，感冒指的是病毒感染上呼吸道所引發的輕微症狀，常見的症狀包括：咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、畏寒…等，多數的感冒都會在2-4天後自動好轉，但若出現發燒、鼻涕變濃稠、嚴重鼻塞，或頭痛、肌肉酸痛……等狀況，表示可能會演變成進一步的細菌感染，建議盡快就醫治療。幼童和長輩體質較弱，或是有過敏體質、慢性病患者，也不可輕忽感冒症狀，建議在感冒初期盡早處理，避免病情轉重時影響學習或工作。

當出現輕微感冒症狀時，如何緩解症狀、不讓生活停擺？陳佑誠醫師提供3大要點：1. 多喝溫開水、補充營養、飲食清淡。2. 大量睡眠，搭配輕度運動流流汗。3. 初期感冒症狀出現時可服用感冒藥緩解，減少不適感。

醫師提醒，若症狀嚴重影響到生活作息和工作，吃了感冒藥也不見好轉，建議還是盡快就醫，讓醫師給予適合的處方，擊退病毒大軍。

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「伏冒小綠盒」—普拿疼伏冒加強錠。 圖／普拿疼伏冒提供

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耳鼻喉科 陳佑誠醫師。 圖／陳佑誠醫師授權提供

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