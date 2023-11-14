9成民眾曾在公共場合目睹大人打罵小孩 4成是在馬路邊

根據衛福部統計，台灣平均有33名兒少遭受兒虐，這種暴力離我們並不遠。兒盟昨發表 「公共場合目睹大人打罵小孩經驗」調查報告，發現近9成的民眾(87.9%)曾在公共場合目睹大人打/大聲責罵/用力拖走小孩。其中更有16.6%的民眾表示他們每個月都會目睹這種事件，逾4成民眾(42.5%)是在馬路邊目睹、稍有不慎將造成不可挽回的遺憾。民眾6成選擇「先站在旁邊看，必要時再出手」，只有31.2%民眾會上前勸阻或尋求協助 。

至於地點，以百貨公司、超市或便利商店(54.7%)最多，其次是在餐廳或美食街中(54.5%)；42.5%在馬路邊目睹、30.6%在公園或兒童遊戲場，也有14.9%在校園、補習班或安親班附近。兒盟表示，這顯示多數的兒少不良管教行為發生在大量人群目睹的公共環境，容易造成當事孩童自尊心低落、身心受傷、親子關係不佳。

許多被目睹暴力的地點是在補習班、校園、兒童遊戲場域。兒盟執行長白麗芳認為，原本應該是孩童感到安全和受保護的地方，卻發生了暴力事件，對處於同一場域的兒少產生目睹暴力的負面影響。 林口長庚紀念醫院兒少保護中心主任葉國偉指出，兒童若在暴力環境中成長，往往會造成不可抹滅的傷痕。

調查發現，大多數民眾對於這種事件的處理方式是先站在旁邊看，必要時再出手，占60.6%；其次是裝沒看到或不處理，占33.5%；還有一些民眾(31.2%)會自行上前勸阻、請該場所負責人或保全協助勸阻，以及報警或打保護專線。

經歷公共場所教養衝突的家長中，近7成(68.9%)的家長表示希望旁人忽略哭鬧中的孩子，給出空間和時間自行消化處理，希望旁人不要白眼或顯露不耐煩表情以及不要批判干涉管教的家長，也分別占了5成3及4成7。顯見公共場所發生的教養衝突不僅對孩童身心產生影響，也讓家長產生心理壓力，

白麗芳指出，此一調查反映了民眾對公共場合暴力事件的關注，也呈現民眾目睹兒少暴力行為時不知如何應對。兒盟提出「No Hit Zone零暴力空間」倡議行動，目前已獲得全國近千個據點加入。成為「零暴力空間」的場域，會在空間中醒目的地方張貼和擺放零暴力標誌、海報、文宣品等，讓進出人員知道「這裡是一個零暴力空間」，達到宣示和提醒的效果。