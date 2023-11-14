重機族爭上國道 交部仍不開放

重機團體力爭上國道，目標號召5千輛重機、上萬人本月26日包圍交通部抗議。交通部長王國材昨說，重機騎乘行為在高速公路干擾多，且民意未達共識，暫無開放時間表；大型重型機車經營同業全國促進會回應說，並非車種危險，而是不安全駕駛行為，盼交通部可善意回應，別再搪塞。

大型重型機車經營同業全國促進會將發起「國道安全，還我路權－我們要一條安全回家的路」陳抗活動，王國材昨直言，經很多討論及地方政府溝通，「大家覺得目前還不適合」，主因重機騎車行為在高速公路上「干擾非常多」，且經高公局民意調查，6成民眾反對，尚未達成共識，暫無時間表。

大型重型機車經營同業全國促進會理事長洪鉅順表示，重機團體原定7月陳抗，但當時決議暫緩，嘗試與交通部溝通，設法尋求最大共識。交通部不能以民意調查結果決議施政方針，社會或許不夠認識重機團體，難免誤解，但在高速公路上，危險的不是「車種」，而是「不安全的駕駛行為」。

「陳抗是不得不手段。」洪鉅順說，當日會理性表達三大訴求，包括立即依法開放大型重型機車行駛高速公路、開放大型重型機車可停放機車格，以及廢除「道路交通安全規則」第99條有關內側車道禁行機車及強制兩段式左轉，盼交通部善意回應。