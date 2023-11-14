聽新聞
test
0:00 / 0:00

重機族爭上國道 交部仍不開放

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
重機團體爭取上國道。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
重機團體爭取上國道。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

重機團體力爭上國道，目標號召5千輛重機、上萬人本月26日包圍交通部抗議。交通部長王國材昨說，重機騎乘行為在高速公路干擾多，且民意未達共識，暫無開放時間表；大型重型機車經營同業全國促進會回應說，並非車種危險，而是不安全駕駛行為，盼交通部可善意回應，別再搪塞。

大型重型機車經營同業全國促進會將發起「國道安全，還我路權－我們要一條安全回家的路」陳抗活動，王國材昨直言，經很多討論及地方政府溝通，「大家覺得目前還不適合」，主因重機騎車行為在高速公路上「干擾非常多」，且經高公局民意調查，6成民眾反對，尚未達成共識，暫無時間表。

大型重型機車經營同業全國促進會理事長洪鉅順表示，重機團體原定7月陳抗，但當時決議暫緩，嘗試與交通部溝通，設法尋求最大共識。交通部不能以民意調查結果決議施政方針，社會或許不夠認識重機團體，難免誤解，但在高速公路上，危險的不是「車種」，而是「不安全的駕駛行為」。

「陳抗是不得不手段。」洪鉅順說，當日會理性表達三大訴求，包括立即依法開放大型重型機車行駛高速公路、開放大型重型機車可停放機車格，以及廢除「道路交通安全規則」第99條有關內側車道禁行機車及強制兩段式左轉，盼交通部善意回應。

交通部長 重機 高速公路

延伸閱讀

王國材指重機上國道干擾多 重機團體：危險的是「不安全駕駛行為」

重機上國道暫無時間表？ 交長王國材指騎上高速公路「干擾非常多」！

兩岸航點進展 王國材：責成民航局討論「順其自然」

影／違停記點暫緩 王國材：罰單非常多

相關新聞

近9成曾目睹…公共場所打罵小孩

衛福部統計，台灣去年發生一萬兩千件兒少保護個案，兒福聯盟昨天發布的調查報告發現，近九成民眾曾在公共場所目睹家長打罵或用力...

蔬果農藥殘留超標 火鍋名店上榜

衛福部食藥署公布最新市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，其中八十件農產品不符合規定，整體不合格率為百分之八點五，其中築間、馬...

國外專家：投資罕病創新治療 全民受益

「什麼事都不做，並不會比較省錢、便宜！」（To do nothing is not cheap!）亞太罕見疾病組織聯盟（...

重機族爭上國道 交部仍不開放

重機團體力爭上國道，目標號召5千輛重機、上萬人本月26日包圍交通部抗議。交通部長王國材昨說，重機騎乘行為在高速公路干擾多...

周四更冷 低溫「直逼大陸冷氣團」

北台灣昨天明顯轉冷，民眾出門都穿上外套禦寒，周四下半天將有更強的東北季風。

還有機會！威力彩頭獎13連摃 周四拚8.7億元獎金

威力彩第91期今晚開獎，頭獎得主依舊從缺，頭獎至今已連續13期摃龜，台灣彩券公司預估，16日開獎的第92期銷售金額2.1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。