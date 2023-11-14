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健康你我他／醫師教我護牙 免受無齒之災

聯合報／ 文／小可（北市文山）
謝謝郭醫師，為我治療，教導我護牙之道，免受無齒之災。圖／小可提供
謝謝郭醫師，為我治療，教導我護牙之道，免受無齒之災。圖／小可提供

我成長於上個世紀50年代。當年，家中食指浩繁，沒養成看牙的習慣。一直到我步入社會之後，我始終維持「牙齒不疼，就不必看牙醫」的觀念。再者，鑒於很多疾病都經由血液傳染，例如B型、C型肝炎，甚至愛滋病，萬一牙科器械消毒不徹底，會感染更嚴重的疾病，豈非得不償失？多年來，我除了因牙齒崩裂而做牙套，從不找牙醫。

10年前我牙齦疼痛。想起之前換人工關節時，醫師囑咐：「未來拔牙、磨牙，都要吃預防性抗生素。」為求慎重，特別到台大醫院牙科看診，郭俐伶醫師為我全盤檢查牙齒時，笑著問我：「妳幾年沒看牙醫了？」

之後她花了兩個多月時間，為我治療牙周病，訓練我使用牙間刷、單束毛牙刷與小頭軟毛牙刷潔牙。她說：「想像妳的牙齒是最珍貴瓷器，所以要選擇軟毛的牙刷輕輕刷，以免破壞齒質。每個角度都要刷到，才能刷乾淨，避免牙菌斑生長。」「維護牙周的健康是牙齒健全的關鍵，牙周不健康，無論植牙、做牙套都如沙上築塔。」

牙周病治療後，該拔的、該補的、該重建的、該根管治療的，全都請不同科醫師治療後，囑咐我別再吃堅硬食物、除了白開水及無糖茶飲外，食畢都要刷牙。半年請牙醫檢查一次。

謝謝郭醫師，為我治療，教導我護牙之道，免受無齒之災。

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