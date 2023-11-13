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健康你我他／拐杖牙醫林易超 守護後山每顆牙

聯合報／ 文／楊淑芳（花蓮市）
林醫師送我一本他寫的書「從後山走向世界 拐杖牙醫林易超」，並且親筆題字。圖／楊淑芳提供
林醫師送我一本他寫的書「從後山走向世界 拐杖牙醫林易超」，並且親筆題字。圖／楊淑芳提供

某日看到一個節目介紹「拐杖牙醫林易超醫師」，其從小罹患小兒麻痺，雖然行動不便，卻不影響行醫的熱忱，除了在家開業「林肯牙醫」看診外，他還參與到宅醫療服務，親自開車偕同護理師與牙科助理，搬運重達30、40公斤醫療器材，前往行動不便的病患家，花蓮黎明教養院也是巡迴醫療據點，更跨島、跨海、跨國，實踐大愛無距離。

同是小兒麻痺的我，很想認識林醫師，有一天騎著電動輪椅前往看牙，林醫師對每一位病人都很細心又有耐心，不嫌麻煩地詢問我的感受、仔細診斷，詳細解釋病情的進展，叮囑注意事項，讓我感到親切溫暖。

看診結束，林醫師送我一本他寫的書「從後山走向世界 拐杖牙醫林易超」，並且親筆題字，當下感到一股暖流在心中激盪著，回家後急著一睹為快。

林醫師說年紀漸長，他的體力已不如前，本想不再到宅服務，但花蓮有意願的醫師很少，他希望盡己之力，能夠推廣到宅服務，帶動更多的醫師跟進。

醫術高超醫德高尚的林醫師，感謝有您。您抱持著「墾、懇、肯、啃」的精神，用心珍惜每一顆牙齒，為每一位求診的病患，打造出一口能夠「啃」骨頭的好牙齒。有一口好牙齒，才能吃出健康的身體，林醫師有您真好。

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