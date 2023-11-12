影／楊泮池攜手醫界喊話 籲設置「國家級肺癌辦公室」

中研院院士楊泮池攜手中華民國癌症醫學會、台灣免疫暨腫瘤醫學會、台灣肺癌研究學會、 台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣臨床腫瘤醫學會及台灣醫學會等六大醫學會首度向政府喊話，呼籲應設置「國家級肺癌辦公室」，加大肺癌防治力道，並分享該計畫將如何執行與各階段目標。

新國病肺癌拉警報！肺癌已連續19年成為我國死亡人數最多的奪命腫瘤，不僅對國人健康造成巨大威脅，也對醫療健保造成沈重負擔，對此，國內肺癌權威、中研院院士楊泮池攜手中華民國癌症醫學會、台灣免疫暨腫瘤醫學會、台灣肺癌研究學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣臨床腫瘤醫學會及台灣醫學會等六大醫學會、今天首度發表台灣肺癌防治共識。楊泮池院士呼籲，政府應設立國家級肺癌辦公室，整合行政資源、加大肺癌防治力道，並鎖定三大目標，藉由低劑量電腦斷層(LDCT)的公費篩檢政策，期盼在2030年前達成「一期癌診數倍增」及「肺癌五年存活率倍增」目標，另針對晚期肺癌患者現仍佔所有肺癌患者的六成，應加速接軌國際標準治療，目標五年內達成「晚期肺癌患者五年存活率倍增」。