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肝基會及新北市府盼要救肝苦人 鶯歌免費檢驗肝病

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
右起為台北敦化扶輪社前社長吳官明及社長陳世杰、肝基會董事長許金川教授、新北市衛生局長陳潤秋及肝基會執行長楊培銘教授。圖／新北衛生局提供
右起為台北敦化扶輪社前社長吳官明及社長陳世杰、肝基會董事長許金川教授、新北市衛生局長陳潤秋及肝基會執行長楊培銘教授。圖／新北衛生局提供

肝病是國人常常出現的疾病，不少民眾發現症狀時才發現為時已晚，為提升重視，新北今與許金川教授、台北敦化扶輪社在鶯歌區公所辦「今年超了沒~ 免費抽血癌篩暨腹超大活動」，提供民眾免費肝炎及肝癌抽血篩檢，若檢驗結果有異常，會再安排作進一步的腹部超音波檢查。

新北衛生局長陳潤秋表示，肝病長期以來素有國病之稱，又因為肝臟沒有痛覺神經，有「沉默的器官」之稱，國內每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡人數破萬，肝癌更高居癌症死因第二位。新北市去年因肝癌死亡有1032人；因慢性肝病及肝硬化死亡有547人，也就是說在新北市3萬759名死亡人數中，約每20人就有1人是因肝病過世。

新北衛生局指出，肝基會大力推動「今年超了沒？腹超十年計畫」，至今完成了50萬人次以上的肝病篩檢，目的是要提醒民眾完整肝臟檢查的重要性，希望協助檢查異常的民眾回到醫療院所接受治療或定期追蹤，根除台灣肝病。

衛生局表示，若無法參與這次活動的民眾，新北也有提供45至79歲民眾免費終生一次BC型肝炎篩檢，原住民更提早到40歲，只要攜帶健保卡就近至新北29區衛生所或家醫、內科診所進行抽血檢查即可。

衛生局提醒，現在大家多會做勞工健檢、軍公教健檢及農漁民健檢等，要注意若報告上沒有出現C型肝炎抗體（Anti HCV）及B型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）及表面抗體（Anti HBs）項目的檢查結果就代表該次檢查並未做BC肝篩檢，請一定要至衛生所或診所再次確認自己是否做過BC肝檢查。

活動除陳潤秋到場，藝人許仁杰、鶯歌區長鍾耀磊、肝基會董事長許金川教授、肝基會總執行長楊培銘教授、台北敦化扶輪社長陳世杰、傑作陶藝有限公司董事長許元國等也出席。

新北衛生局與肝病基金會、台北敦化扶輪社於鶯歌區公所辦理免費保肝抽血及腹部超音波篩檢活動；大家口呼籲「今年超了沒？愛心愛肝～保健康」。圖／新北衛生局提供
新北衛生局與肝病基金會、台北敦化扶輪社於鶯歌區公所辦理免費保肝抽血及腹部超音波篩檢活動；大家口呼籲「今年超了沒？愛心愛肝～保健康」。圖／新北衛生局提供
新北衛生局與肝病基金會、台北敦化扶輪社於鶯歌區公所辦理免費保肝抽血及腹部超音波篩檢活動。圖／新北衛生局提供
新北衛生局與肝病基金會、台北敦化扶輪社於鶯歌區公所辦理免費保肝抽血及腹部超音波篩檢活動。圖／新北衛生局提供

衛生局 肝病

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