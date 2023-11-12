肝基會及新北市府盼要救肝苦人 鶯歌免費檢驗肝病

肝病是國人常常出現的疾病，不少民眾發現症狀時才發現為時已晚，為提升重視，新北今與許金川教授、台北敦化扶輪社在鶯歌區公所辦「今年超了沒~ 免費抽血癌篩暨腹超大活動」，提供民眾免費肝炎及肝癌抽血篩檢，若檢驗結果有異常，會再安排作進一步的腹部超音波檢查。

新北衛生局長陳潤秋表示，肝病長期以來素有國病之稱，又因為肝臟沒有痛覺神經，有「沉默的器官」之稱，國內每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡人數破萬，肝癌更高居癌症死因第二位。新北市去年因肝癌死亡有1032人；因慢性肝病及肝硬化死亡有547人，也就是說在新北市3萬759名死亡人數中，約每20人就有1人是因肝病過世。

新北衛生局指出，肝基會大力推動「今年超了沒？腹超十年計畫」，至今完成了50萬人次以上的肝病篩檢，目的是要提醒民眾完整肝臟檢查的重要性，希望協助檢查異常的民眾回到醫療院所接受治療或定期追蹤，根除台灣肝病。

衛生局表示，若無法參與這次活動的民眾，新北也有提供45至79歲民眾免費終生一次BC型肝炎篩檢，原住民更提早到40歲，只要攜帶健保卡就近至新北29區衛生所或家醫、內科診所進行抽血檢查即可。

衛生局提醒，現在大家多會做勞工健檢、軍公教健檢及農漁民健檢等，要注意若報告上沒有出現C型肝炎抗體（Anti HCV）及B型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）及表面抗體（Anti HBs）項目的檢查結果就代表該次檢查並未做BC肝篩檢，請一定要至衛生所或診所再次確認自己是否做過BC肝檢查。