基層批護理國考突降門檻 衛福部駁：確保「教考用」一致

行政院長陳建仁昨拋出，明年將編列200億預算為醫事人員加薪，基層質疑只是撒幣政策，也有基層團體質疑，考選部突襲降低護理國考門檻，把難度較高的「基礎醫學」比例調降，想藉此補上人力缺口根本是走回頭路，衛福部則回應，這項調整是將基礎醫學的內容，分散至其他護理專業應試科目，重點在於強調以人為中心的照護，目的是要讓「教考用」一致。

台大醫院企業工會秘書長邱宇弘說，考選部依11月9日選專三字第1123301852號公告，突襲降低護理國考門檻，針對難度較高的科目「基礎醫學」，欲將其比重由原來20％調降為10％，對於重大調整，僅在今年10月16日召開過1場學專諮詢會議，且會議中並無任一基層團體受邀出席，考選部卻於短短1個月內便火速公告，且在11月15日前就要完成意見表達。

根據考選部公告，專門職業及技術人員高等考試醫事人員考試規則第12條，護理師類科將調整為「護理專業應試科目基本護理學與護理行政、內外 科護理學、產兒科護理學、精神科與社區衛生護理學各占12.5％，合計90％；基礎醫學科目10％」，將自113年3月31日施行，適用該年度第2次專門職業及技術人員高等考試護理師考試。

邱宇弘表示，現在臨床缺的並不是執照，目前近6成執業率，意味著幾乎每2名護生便有1名選擇離開臨床，而基礎醫學門檻調整，將難度高的科目佔比調降，等於是告訴民眾，因為缺人而將標準放低，是拿專業形象跟社會正當性、勞資談判籌碼開玩笑，是走回頭路的政策。

針對考選部公告的調整內容，台大醫院企業工會提出「立即暫緩降低護理師國考門檻之草率政策」、「督促醫院雇主改善職場環境應對人力困境」和「若有調整國考需求應徵集基層意見重新評估」等訴求。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，考選部設置「教考用」平台，邀集教育部、考選部、和衛福部、學校與醫院代表等用人平台，和命題專家針對護理師考試題庫進行討論，重點在於護理師取得證照後，進到職場的核心能力，要確保在臨床上的執業安全，也就是工作能力和被照顧者的安全。

蔡淑鳳也說，護理師現在考試的5大考科，其實是12個科目所組成，每個考科加總，平均通過及格才可以拿到證照，為的是將護理師需要具備的基礎醫學知識，及對各年齡層需要的生理、病理、藥理等照護知識，更完整地整合成照顧情境，確保在校所學、證照考試、臨床應用的核心能力是一致的。

蔡淑鳳指出，基礎醫學老師可能不清楚臨床需求，加上有近幾年考題不能重複的規範，導致考題愈出愈偏、愈艱澀，而基礎醫學考科中的解剖、生理、微生物等，在護理專業科目的考試中也有重複，例如對糖尿病患者的照顧，其實也會考到解剖、生理、藥理等，所以調整的方向，是希望把基礎醫學的分數占比，分散到其他考科，並不是單純的只調降基礎醫學分數。

蔡淑鳳表示，無法直接用這樣的調整，直接推斷出會造成人力增加，重點還是在於教考用的一致性，同時回歸到使用端，護理師需要提供的安全照顧，以及被照顧者的安全性，讓護理師在取得證照時，具備執業前3年所需的專業技能。