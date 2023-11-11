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10大癌症洗牌 肺癌躍新癌王

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
2021年10大癌症發生人數排名大搬風，肺癌擠下大腸癌，成為發生人數第一位的癌症。記者林伯東／攝影
2021年10大癌症發生人數排名大搬風，肺癌擠下大腸癌，成為發生人數第一位的癌症。記者林伯東／攝影

國健署公布二○二一年癌症登記報告，十大癌症發生人數排名大搬風，連十五年居首位的大腸癌，被過去位居第二位的肺癌擠下，肺癌躍升發生人數最高癌症，死亡率極高的胰臟癌首次進前十榜單。二○二一年新發生癌症人數為十二萬一七六二人，是癌登報告以來首次下降，癌症時鐘與前一年一致，平均每四分十九秒即有一人罹癌。

最新十大癌症發生人數排名，依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌及胰臟癌。

健康意識提升 大腸癌跌落王座 製表／元氣中心
健康意識提升 大腸癌跌落王座 製表／元氣中心
肺癌二○二一年新發生人數為一萬六八八○人，與前一年度相比，肺癌標準化發生率每十萬人增加○點六人。若以性別分析肺癌與前一年相比的標準化發生率，男性每十萬人下降○點二人，女性則上升一點四人；大腸癌連續十五年位居十大癌症發生首位，二○二一年降為第二位，新發生人數為一萬六二三八人，標準化發生率每十萬人減少二點一人。以性別區分，大腸癌仍位居男性十大癌症發生人數第一位，女性位居第三位。

台大醫院外科部主任陳晉興表示，肺癌首次超越大腸癌成為第一名一點都不意外。肺癌二○二○年發生人數已位居第二名，且死亡人數已連續十年排名第一，政府較早推動大腸癌篩檢，肺癌則是在二○二二年開始推動篩檢，相信下一年度的肺癌發生人數會更多。

癌症防治組長林莉茹表示，近年積極推動肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，近五年，肺癌新發現個案雖有一萬多人，但早期肺癌的比例大幅上升，二○二一年第○期加上第一期的早期肺癌占整體肺癌人數的百分之卅五點四。二○一一年僅占百分之十三點七。肺癌若能早期發現，五年存活率可高達九成，第四期僅剩一成。

標準化發生率上升的癌症，除了肺癌，還有乳癌、攝護腺癌、胰臟癌，其中胰臟癌第一次進入十大癌症榜單。台大醫院一般外科主任田郁文表示，生活型態不佳加上飲食西化，臨床已發現胰臟癌出現年輕化趨勢，胰臟癌初期症狀不明顯，等到有症狀才接受治療，多已是第四期，胰臟癌不分期的五年存活率約一成。

國健署署長吳昭軍表示，整體癌症發生人數是下降的，與前一年相比減少二一七人，年齡中位數與前一年相同都是六十四歲，罹癌的粗發生率，二○二一年則是上升，每十萬人增加三點二人。呼籲民眾若要遠離癌症，要避開風險因子，也建議高風險對象定期篩檢，及早診斷及早治療。

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