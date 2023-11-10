肺癌首登10大癌症榜首 醫推估3年內確診數達高峰

肺癌首度登上10大癌症榜首。醫師認為，篩檢有助揪出確診者，預估3年內達到高峰、最多1年2.5萬人確診，除了基因，室內空污如建材、油煙等都要留意，並應關注女性確診者增加原因。

自台灣發布癌症登記報告28年來，肺癌首度登上榜首。衛生福利部國民健康署今天公布民國110年癌症登記報告，肺癌取代蟬聯首位15年的大腸癌、躍居第1，確診人數1萬6880人，與前一年相比增加510人，確診年齡中位數為67歲，發生率每10萬人口39.7人；不過，整體癌症發生人數，為近10年來首度下降。

低劑量電腦斷層掃瞄（LDCT）是目前唯一具國際實證，可早期發現肺癌的篩檢工具，衛福部國健署自去年7月1日起開辦肺癌早期偵測計畫，瞄準具家族史、重度吸菸者這2大肺癌高風險族群。

國健署癌症防治組組長林莉茹簡報指出，至今約6萬人接受篩檢，其中85%為早期患者，若從一般癌登資料來看，肺癌晚期占約60%、早期僅30%，可見針對高風險族群推動篩檢，有助及早發現、及早治療。

對於結果，台大癌醫中心醫院副院長、肺癌權威陳晉興告訴中央社記者，「一點都不意外」，去年肺癌就已是第2名，且死亡總人數是第12年為10大癌症死因之首，肺癌不見得比大腸癌少，主要是因大腸癌較早開始推動篩檢。

陳晉興認為，未來幾年內，癌症登記公布肺癌人數會持續增加，且將超越大腸癌，預期很快就會超過2萬人，更有研究預估，最多可能1年有2.5萬人確診，並將在接下來2到3年達到高峰；就現在而言，肺癌發生率上升不是壞事，有助提升民眾意識，積極參與篩檢。

細究不同性別肺癌標準化發生率，男性趨勢大致持平，女性則明顯走升。陳晉興分析，過去認為肺癌是空氣污染、抽菸引起，但汽機車、工廠排放都是室外居多，加上女性烹飪也越來越少，應關注「不抽菸、以室內工作為主的女性確診者」為何增加，並加以預防。

他推測可能跟室內空氣污染有關，如建材、油煙等，另外也有人針對日用品進行研究，過去也曾發生爽身粉含致癌物石棉事件，生活中會不會存在其他可能的風險因子，都有待釐清。

「只要你會呼吸就要做（肺癌篩檢），因為你會吸進什麼致癌物，你根本不知道。」陳晉興建議，45歲以上的民眾都應該考慮自費進行肺癌篩檢，而高危險族群建議2年一次，非高危險群則2到3年一次即可。

肺癌風險因子以抽菸是最為人熟悉，不管一手、二手或三手，但根據衛福部資料，罹患肺腺癌的女性有90%不吸菸。高雄長庚醫院內科部副部長、肺癌召集人王金洲表示，高雄長庚光是肺腺癌就占約65到70%，相信全台差距不大，推測至少落在55到60%。

王金洲表示，原因之一是基因，這些患者多少都有家族史，最常見姐妹、母女，他手上就有至少30、40對；再來是空氣污染，大數據顯示，空污高的地區、肺腺癌比例高一點，這很難像抽菸一樣，比較有跟沒有抽菸者差異，只能地區跟地區相比，還需要進一步研究。

110年癌症時鐘首度暫停，與109年同樣為平均每4分19秒就有1人罹癌。新光醫院副院長洪子仁認為，110年適逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫三級警戒期間，111年起逐漸恢復正常生活，民眾又能出門做篩檢，預估明年公布的癌登數字會跳很高，「不用覺得很奇怪」，這是校正回歸的概念，推估後年才能恢復正常。