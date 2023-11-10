連續休耕重創稻米產業鏈 明年「大區輪灌」暫停實施

農業部農糧署推廣「大區輪作」和「四選三政策」，雖農業部說是可以節水，但本質就是減少國內水稻面積休耕；這幾年乾旱，南部部分地區已經休耕多年，整個稻米產業鏈都受到影響；在農民、民代不斷反映，農業部宣布明年大區輪作政策暫緩實施，但仍保留稻作四選三政策。

農糧署長胡忠一表示，今年因為水很充裕，所以大區輪作政策明年會暫停一年，輪作會有幾個好處，就是可以節水，如果說依照大區輪作幾年來經驗，事實上可以節省20%用水，這是全球氣候變遷的影響下，如何將水資源有效利用會變成一個課題，其他國家也面臨這問題；大區輪作是提出的新作法，過去幾年推動效果明顯；過去推動成效顯著，一個是能節水，第二則是讓土地能夠休息，也可讓病蟲害減少。

他表示，若水充足，南部雨量夏冬分配是九比一，既然水庫滿水位，明年大區輪作會暫停一年。

但水量多寡非人力可控制，休耕政策實施不明確，會造成農民困惑；胡忠一表示，「我們不希望這樣」但現在要蓋水庫，生態保育團體也有意見，這非常無奈；地下水也不能抽，因此會想辦法如農塘設立，在做農地重劃時也必須考量，否則要做大型水庫很難。

暫停大區輪作，確保留政策四選三，胡忠一說，這幾年實施稻作四選三，讓稻米這幾年價格提升，主要是因為量減下來，今年南部又被強制休耕，量又更少，今年的穀價是這20、30年來最高的，因此其實四選三的目的，是讓生產過剩的稻米量下降，不要再耕種稻米，因此輔導轉作雜糧；農民還是可以選擇用水量少的雜糧，並不是不讓農民種。

中華民國米穀商業同業公會全國聯合會理事長李榮福表示，嘉義台南、台中以北桃竹苗地區影響大，之前曾文水庫缺水多，因此南部一直反應，生產的稻穀好不容易做出品牌，一遇到大區輪作休耕，生意就垮掉了，整個產業就被打入谷底了，代耕業者、機耕協會都沒工作了，那貸款怎麼處理？糧商業者也沒有稻穀烘乾、沒有苗賣；也因此政府才會順應民意，明年暫緩實施。

李榮福表示，最主要也是憂心稻米價格撐不住，萬一下跌的話怎麼辦，他認為，稻米價格高，稻作四選三政策、休耕、氣候等都有影響，才維持現在的價位；大區輪灌是暫停實施，非全面停止，氣候沒辦法掌控，以後若以後沒有水怎麼辦，未來還是要看氣候狀況。