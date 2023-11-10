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雙通道內視鏡減壓融合手術 解除高齡阿嬤下背痛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
80歲吳姓阿嬤骨質疏鬆症，求助嘉義市聖馬爾定醫院脊椎骨科主任鄭錦昌醫師，施行「雙通道內視鏡減壓融合手術」，迅速解除疼痛感，術後3天開心出院。圖／聖馬爾定醫院提供
80歲吳姓阿嬤骨質疏鬆症，求助嘉義市聖馬爾定醫院脊椎骨科主任鄭錦昌醫師，施行「雙通道內視鏡減壓融合手術」，迅速解除疼痛感，術後3天開心出院。圖／聖馬爾定醫院提供

80歲吳姓阿嬤骨質疏鬆症，害怕動手術，強忍下背痛及雙腳麻痛不舒服。近2個月痛到晚上無法成眠，白天寸步難行，求助嘉義市聖馬爾定醫院脊椎骨科主任鄭錦昌醫師，施行「雙通道內視鏡減壓融合手術」，迅速解除疼痛感，術後3天開心出院，讓阿嬤終於能睡好覺。

吳姓阿嬤近半年來因下背痛，雙腳痠麻疼痛，看遍嘉義各大醫院及診所，吃藥復健治療無效，醫師建議手術，她因年紀大有骨質疏鬆症，擔心手術癱瘓不起，到近2個月痛到受不了，影響睡眠及生活品質，受盡病痛折磨，才考慮動手術。

內視鏡微創脊椎手術比傳統脊椎手術安全，恢復也快，鄭錦昌為阿嬤進行X光及MRI(核磁共振)檢查，確認腰椎第3、4、5節呈退化性滑脫，合併脊椎狹窄，評估確實需要手術，否則無法有效改善症狀。

鄭錦昌考量阿嬤年紀與骨鬆問題，建議安排雙通道內視鏡減壓融合手術，椎弓鋼釘特別使用骨鬆專用鈦合金骨釘，以骨水泥灌注加強穩定，在放大30倍內視鏡視野下，清除所有骨刺及椎間盤，並植入俗稱「珠子」的椎體間椎籠，增加脊椎的穩定度。

內視鏡微創手術傷口小，術中流血極少，病人不必輸血，手術後雙腿麻痛消失，隔天可坐起，術後第2天下床走路、第3天出院。阿嬤和家人驚訝80歲老人接受脊椎手術，竟能恢復如此快速，笑說如果知道內視鏡脊椎手術這麼簡單，就早點來開刀，不用多痛半年。

鄭錦昌說，高齡患者身體機能較差，恢復能力較慢，很多合併慢性病，手術風險比一般人大。內視鏡微創手術對高齡者相對友善，不會破壞整個骨骼結構，從側邊肌肉進入，好比清理房子不必將屋頂通通掀開，只從門窗進去就能清好，術後恢復速度更快，安全性也更高。

微創手術 阿嬤 醫師

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