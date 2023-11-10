嘉義大林慈濟成健康醫院 獲國際醫院聯盟健康職場金獎

嘉義大林慈濟醫院推動健康促進醫院，除提供病患與家屬的照顧之外，也關懷同仁的身心靈健康。讓同仁在忙碌的醫療工作下班後，相邀一起打排球、上瑜珈、做拼布、學語文，假日組團爬山、走步道，紓解工作壓力，還不時安排各項社區服務與慈濟人文活動，富足心靈。今年大林慈濟醫院再獲國際肯定，榮獲2023年國際醫院聯盟獎的「健康職場獎金獎」。

國際醫院聯盟設立於1929年，是全球非營利機構，總部位於瑞士日內瓦，作為全球醫院與健康照護體系的領導單位，國際醫院聯盟提供會員交流學習的平台與網絡，為提升各醫療照護機構服務品質與職場安全健康。今年於葡萄牙里斯本舉辦第46屆世界醫院大會中進行頒獎儀式，表彰得獎單位於各項獎項的推動成果。國際醫院聯盟獎於2015年首次舉辦，每一屆獲獎者獲得全球認可與肯定。

嘉義大林慈濟醫院職業醫學科主任張宏偉，10月26日代表醫院至葡萄牙里斯本第46屆世界醫院大會現場領獎，並分享職場健康成果；職場健康政策與實施為醫院永續發展的重要基礎之一，在未來也是該院持續努力的方向。

2023年國際醫院聯盟獎今年共舉辦7個獎項競賽，共有來自43個國家超過500個參賽申請資料。最終有69個機構／單位入圍者脫穎而出，其中大林慈濟醫院榮獲健康職場獎金獎。

張宏偉表示，爲推動健康促進醫院，除提供病患與家屬的照顧之外，對於同仁的健康照顧與心理關懷也是不可或缺的一環，政策面由上而下推動與支持。透過健康促進醫院委員會同仁推動職場健康促進工作，根據同仁健康檢查異常結果、醫院發展策略，及同仁參與健康促進活動回饋建議等，提報員工健康促進計畫。

員工健康促進計畫包含推展健康減重、運動競賽、健走與健康促進活動等年度計畫。醫院設有同仁健康促進小組和職工福利委員會，每季定期召開會議，基層同仁代表也都參與討論。

張宏偉說，大林慈濟醫院確實辦理新進、在職健康檢查，以及特殊作業勞工健康檢查，各項檢查項目均優於法規。異常部份由個案管理師進行指導與追蹤，另有推展健康促進活動。為了提供同仁安全與健康的職場環境，落實各項噪音、空氣檢查與感染管制，並落實醫院環保措施，省水、省電、資源回收，一同守護地球健康。

此外，創造健康的心理工作環境，透過個人健康資源的提供，免費心理諮商服務，確保同仁的隱私與心理健康促進。由同仁自發成立多元性質社團活動，如拳擊有氧、肌力訓練、瑜珈、薩克斯風與長笛、語文學習、手工藝等社團，讓同仁下班後得以方便參與紓壓活動。

同時也安排各項社區服務與慈濟人文活動，邀請同仁及全家人一同參與，如照顧戶打掃、淨灘、淨山等社會服務，提升心靈富足。有別於其他機構，慈濟醫院有來自各地慈濟志工的關懷制度，每季一次來院為同仁準備健康蔬食，無微不至照顧同仁的心。