蔡詩萍女兒俠女字體曝光 網讚嘆：虎父無犬女

台北市文化局長蔡詩萍與資深媒體人林書煒的女兒蔡中泠，今年剛到日本早稻田大學讀書，在臨行前為父親友人留下一行書法題字，蔡詩萍昨(9)日於臉書中分享女兒的題字，引來不少網友讚嘆：「好字！真是虎父無犬女啊！」、「人如其名」。

蔡詩萍透露，女兒的這行字是獲屏東科技大學教授顏嘉宏之邀，為他的書房題字所寫下，蔡中泠題字寫下「人生是一場微型創業之旅」。蔡詩萍表示，在精心製作後，讓這行字看起來「還真的可以」，表示目前在日本求學的女兒也已看到了，「她很開心」。

網友見到好字分享後紛紛留言：「好字！」、「書藝功力的深厚令人讚歎不已，真是虎父無犬女啊！」、「看到泠泠的題字我起雞皮疙瘩，有才有型漂亮指日可待的美人兒」、「令嬡實在太優秀了！」、「字如其人，美麗自然靈動，又有一分自律」、「感覺像武林中哪位瀟灑的俠女所書」。

其中邀請題字的教授顏嘉宏也親自回覆，表示這是他的創新創業課程及演講的口號，以後在每堂課及每次演講時，都會出現蔡中泠的書法作品。他並笑稱，與蔡中泠合作的第一個文創品也即將面世。