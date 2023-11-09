蘭嶼災後家園生活恢復 芥菜種會僅募得3成經費 急需幫忙

日前小犬颱風重創蘭嶼，基督教芥菜種會第一時間緊急運送物資和發放急難慰問金，並完成受災戶災損評估。芥菜種會說，災後一個月，即將展開第二階段災後生活復原行動，但總經費607萬元，現在募款不到3成，尚有438萬缺口。面對天候影響、島上資源取得不易、人力有限等困難，芥菜種會執行長李肇家說，龐大的經費缺口需要社會大眾支持，「時間不多了，我們一起努力，幫助孩子度個好年冬。」

小犬颱風17級的威力摧毀了許多蘭嶼孩子的家，小茹家就是其中一戶。芥菜種會的社工去探視時，小茹拉著社工的手到房間指著屋頂說，「水都從這裡流到我的床邊，水一直跑進來，我們房間淹水了，客廳的屋頂也有水流下來，客廳的東西都壞掉了；那天晚上我跟爸爸一起在擋風，但是沒有用，最後我就躲起來了。」

芥菜種會表示，第一波緊急援助行動的生活物資和急難救助金已陸續送達，10月底也已統計完成受災戶的需求，包括房屋修繕評估和丈量，以及家具用品毀損等計算，目前進行修繕材料的預備、運補，與工班進駐蘭嶼前籌備與協調，然而蘭嶼重建之路並不容易。

芥菜種會全球防救災處主任吳秉翰說，當地天候、建材取得和運送都是挑戰。由於蘭嶼資源有限，大部分的材料須從台灣本島運送，而每年秋冬時節正是東北季風盛行時刻，如遇強風來襲，船班會停駛，飛機也會停，「我們在和時間賽跑，努力儘早給孩子一個安穩的家。」

目前蘭嶼居民的房舍只要是鐵皮屋屋頂，幾乎九成都被吹走，此次災後復原所需經費，建材和運輸成本是台灣本島的1.5倍到2倍，光是「房屋修繕」項目就占總經費的56％。芥菜種會投入防救災工作，過去以災害預防及生活照顧為主，此次執行「災害復原重建」，由台灣本島過去的專業工班團隊進駐，對於結構柱體已鏽蝕不牢靠的房舍，特別強化基礎結構的穩固，減少致災的風險，確保居住的安全。

李肇家強調，真正的挑戰不只是眼前的房屋修繕而已，更重要的是如何打造蘭嶼的社區韌性；芥菜種會將在蘭嶼建立助人網絡，串聯教會、社區鄰里與學校，形成強而有力的社區支援系統，為蘭嶼永續提出解決方案。目前蘭嶼災後復原經費尚需438萬元，用於房屋修繕、設施設備等經費，急需社會大眾支持，捐款可透過芥菜種會官網、LINE Pay愛心捐款，或銀行轉帳，代碼803（聯邦銀行公館分行），帳號：024-50-0098151，戶名：財團法人基督教芥菜種會（匯款後敬請來電確認），或洽專線02-7705-9292，邀請社會大眾支持，幫助他們好過年。