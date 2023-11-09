名醫整理「看診十不」快筆記！敲門、錄影音都是大忌

每個人都有就醫經驗，不過包含敲門、順便幫親友領藥、不要詢問手機等，其實都犯了看診大忌！「Icu醫生陳志金」在臉書貼出「門診十不」，幫民眾複習一下這些就醫守則，下次去看診千萬別踩雷，造成醫療人員和自己，甚至其他患者的困擾啦。

1.不要敲門

過號了、要加號，出去之後才想到忘了說的，一律請等到護理師開門的時候說，也不要敲門問「什麼時候輪到我？」、「我拿藥而已沒有要看診，可以幫我跟醫生說一下嗎？」、「我趕時間，可以讓我先看嗎？」

陳志金也提醒，可以上網或用App查詢看診狀況，千萬不要打電話進診間詢問：「現在看到幾號？」別將自己的需求建立在他人的看診時間上。

2.不要探頭進來看

3.不要使用手機，請關靜音

陳志金說，甚至有患者講了一分鐘才掛斷電話，而且還開擴音，但這樣其實會打斷和醫師之間的對話，同時也提醒民眾，不要邊玩手遊。

4.不要對詢問不耐煩

因為常有聽錯名字或同名同姓的，所以詢問姓名、出生年月日，是要核對身分的、是為了病人安全，不要不耐煩

5.不要偷偷錄音錄影

陳志金說，讓醫師把心思花在替你解決問題上，而不是花在提防你。如果真的有需要錄，請先告知，互相尊重、信任很重要。

6.不要對自己的身體這麼陌生

陳志金提醒，民眾要熟悉自己的身體，請事先整理自己的症狀、發生經過、誘因、程度、頻率、對於身體的影響及改變，如果怕忘記，可以先寫在紙條上。

7.不要隱瞞之前的就醫或報告

陳志金說， 如有之前在其他地方的報告就先拿出來，不要來「考」醫師，畢竟開誠布公，才是對自己最有利的。

8.不要用「聽說」的內容和醫師爭辯

陳志金說，不要用在網路看到的、聽朋友／親戚／鄰居說的，來和醫師爭辯，畢竟醫師才是要看病、為你負責的。

9.不要叫醫生「順便」幫和其專科不相關的藥和檢查

陳志金說，有病人的女朋友說要出國，便詢問可不可以順便幫她開感冒藥，但不要叫醫生「順便」幫你開和他專科不相關的藥和檢查，畢竟買薑還「順便」討幾根葱的事，菜市場都不一定可以了。但是，離開的時候，記得要「順便」把門帶上。

10.不要覺得「怎麼別人怎麼看這麼久」

陳志金說，病人在等待時，常常會覺得別人都看很久，輪到自己的時候，怎麼看這麼快？其實那是「時間相對論」，就像自己逛街血拚和等別人逛街一樣，立場不同，對時間的感受也是不同的。

陳志金表示，看得快表示你表達能力好、理解力好、病情不嚴重，問題才可以很快獲得解決，應該要慶幸，不要覺得自己看的時間短就是吃虧啦！