國內首例猴痘死亡 醫提醒有性生活要做愛滋篩檢

疾管署日前公布國內首例猴痘死亡個案，30多歲男子8月出現症狀，9月就醫也確診染愛滋。感染科醫師顧文瑋說，個案染HIV可能已有段時間，提醒若有穩定性生活應每年做愛滋篩檢。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青7日說明，猴痘（Mpox）死亡個案為北部30多歲男性，8月時曾因皮膚潰瘍症狀就醫，9月上旬皮膚潰瘍情況惡化，口腔更出現念珠菌感染，就醫檢查發現免疫低下嚴重，且潰瘍部位已形成壞疽。

林詠青說，個案9月就醫時確診感染猴痘和愛滋，其中人類免疫缺乏病毒（HIV）為首次診斷；以Mpox及HIV抗病毒藥物治療，並經多次清創，個案免疫低下狀況仍未改善，伺機性感染嚴重，且在住院期間陸續發生腹腔內感染及敗血性休克等，於11月1日死亡。

對於這名個案疫調狀況，疾管署發言人曾淑慧告訴中央社記者，個案在北部獨居，僅1名家人有照顧接觸，但當時已有進行相關防護，目前追蹤也無異狀。

台大醫學院感染科教授盛望徽說明，一般來說，猴痘死亡率約0.18%，若到HIV感染病程末期、免疫力低下時，死亡率會大幅提高到7%；從過去個案觀察，若感染HIV病毒，但有接受治療、免疫狀況獲得控制，即使感染猴痘，也多是輕症為主。

台北市立聯合醫院感染科醫師顧文瑋接受中央社記者採訪表示，多數猴痘病患可以自行在家照顧，由醫師依疾管署建議，安排門診追蹤病況；但在免疫較差的病患中，仍可能會引發肺炎、腦炎等併發症。

顧文瑋指出，對於同時感染HIV的猴痘病患，可能會依據個案狀況，申請使用抗病毒藥物。由這名死亡個案在診斷猴痘時，才發現感染HIV病毒，且免疫力狀況很差等情況推測，可能當時已發病有段時間，導致雪上加霜，因此發生憾事。

顧文瑋表示，其實猴痘有疫苗可以接種，HIV則可以透過匿名篩檢，或購買愛滋自我篩檢試劑等方式，及早得知。他說，「愛滋篩檢就像健康檢查看有沒有得肝炎一樣」，呼籲有穩定性行為者，可以每年進行1次篩檢；性生活較活躍者，則建議每3至6個月篩檢1次。

疾管署資訊指出，目前全國有82家醫事機構提供愛滋匿名篩檢諮詢服務，篩檢全程以匿名方式進行，並由專人提供衛教諮詢及篩檢；民眾也可購買愛滋自我篩檢試劑 ，於家中或適宜的場所篩檢。

對於如何預防感染猴痘，疾管署指出，接種2劑猴痘疫苗，保護力可達9成，並避免重症發生。

目前公費猴痘疫苗接種對象包含，正痘病毒屬實驗室操作人員、與確診猴痘個案曾有任何形式性接觸高風險接觸者、近1年有風險性行為者、過去曾罹患性病或性接觸對象曾罹性病者、照顧猴痘確診個案醫療照護與清消人員，及協助疑似猴痘個案檢體採檢或執行猴痘疫苗接種作業人員，和疫調高暴露風險接觸者等。

盛望徽提醒，雖然科學證實HIV測不到病毒就等於不具傳染力（U=U，undetectable=untransmittable），但梅毒、披衣菌、淋病和猴痘等，都仍可能造成相似途徑傳染，因此還是要注意性行為相關防護措施。

至於醫院端感染控制，顧文瑋說明，主要是針對預防猴痘接觸傳染特性，會採取標準防護措施，包含佩戴口罩、手套，及穿著隔離衣等。