快訊

台灣美食「亞洲國家都可取代」 波蘭背包客嘆：不宣傳這優勢太可惜

新北某醫院爆醫療疏失！偵查小隊長被餵食噎到 休克昏迷月餘未醒

黃捷選立委內憂外患夾擊 當年罷捷推手醞釀二次罷免？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中機場下滑道 大冠鷲右翅和右腳全斷 安樂死結局

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中機場下滑道一隻大冠鷲疑撞上飛行器，右翅和右腳全斷，機場附近和下滑道有樹林。記者游振昇／攝影
台中機場下滑道一隻大冠鷲疑撞上飛行器，右翅和右腳全斷，機場附近和下滑道有樹林。記者游振昇／攝影

台中機場內外和附近都有樹林草叢，偶有鳥類飛越，機場外的下滑道日前一隻大冠鷲疑撞上不明飛行器，右翅和右腳全斷，最後安樂死結局。

民航局表示，民航機最近在台中機場一起鳥擊通報是10月1日，不是這種大型鳥類；為減少鳥類於機場內或機場周遭的活動，機場每天都要巡場驅鳥，例如用喇叭、電子炮、鳥網等方式驅趕，並透過環境控制，例如除草，減少鳥類在機場停留的機會。

台中機場內有螺旋動力飛行器也包括直升機，空勤總隊表示，這次鳥擊事件，不是空勤直升機被撞。

台中市野生動物保育學會表示，這隻大冠鷲日前在台中機場下滑道處被不明旋翼機打到，右翅和右腳全削斷，掉落道路，保育學會說，大冠鷲掉落地點在機場外航機下降過程路徑，不知何種飛行器撞擊，民眾通報後，學會人員到場帶回，因鳥翅和腳全都切斷，最後只能安樂死。

記者到機場下滑道附近查看，樹林多，空軍清泉崗基地內也有許多樹林，在機場外不易防範，這起鳥擊事件也引起網友討論，提醒鳥擊對飛安的影響。

台中機場下滑道一隻大冠鷲疑撞上飛行器，右翅和右腳全斷，安樂死結局。圖／取自台中市野生動物保育學會臉書
台中機場下滑道一隻大冠鷲疑撞上飛行器，右翅和右腳全斷，安樂死結局。圖／取自台中市野生動物保育學會臉書
台中機場內外都有樹林和草原，鳥類可能棲息或飛越。記者游振昇／攝影
台中機場內外都有樹林和草原，鳥類可能棲息或飛越。記者游振昇／攝影
台中機場內外都有樹林和草原，鳥類可能棲息或飛越。記者游振昇／攝影
台中機場內外都有樹林和草原，鳥類可能棲息或飛越。記者游振昇／攝影

機場 鳥擊 大冠鷲

延伸閱讀

台中綠肺「中央公園」　機場轉型智慧公園無限趣味

酩悅軒尼詩攜手昇恆昌 首間機場香檳旗艦店桃機開幕

杭州機場 開通紐澳航線

陸東北暴雪 停班停課機場航班大範圍取消

相關新聞

今注意空汙！ 冷空氣要來了 明午後變天 周末低溫下探1字頭

今天白天仍然是較暖的偏東到東南風環境，白天高溫普遍可達30度以上，日夜溫差仍大，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，受到背...

明起變天北東轉雨轉涼 北台灣下周二最涼下探19度

「秋老虎」今天仍發威，不過明天起，鋒面接近即變天。中央氣象署指出，明天下午起桃園以北、東半部出現降雨，且持續至下周二，期...

今晴暖上看34度 明晚入秋最強東北季風…周六冷到下周二

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至明天白天大氣穩定，台灣上空有透光的高層...

蔡依珊臉書突發布「參選聲明」 網喊創意十足：蔡立委好

蔡依珊昨日在臉書PO出一張「參選」的形象照，照片中身穿粉、白色相間的西裝，以側臉入鏡的她，看起來神采奕奕。

溫熱的晚餐、大人的懷抱 「補習班」變明亮燈塔

像是城市裡的補習班、安親班，在偏鄉卻是燈塔，而且免費。返鄉開辦學堂的國盛叔叔與社區志工，讓無人照顧的孩子不再遊蕩，有了溫飽與陪伴，才有機會跳脫階級複製，打開未來想像。

墾丁「400元雞湯僅2塊小腿」惹議 屏消保官：點餐前確認可避免

有網友在近日在Dcard論壇分享，在屏東墾丁大街一家餐廳外帶400元雞湯卻只有2支小小的棒棒腿，質疑分量太少，店家雖說明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。