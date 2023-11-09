台中機場下滑道 大冠鷲右翅和右腳全斷 安樂死結局

台中機場內外和附近都有樹林草叢，偶有鳥類飛越，機場外的下滑道日前一隻大冠鷲疑撞上不明飛行器，右翅和右腳全斷，最後安樂死結局。

民航局表示，民航機最近在台中機場一起鳥擊通報是10月1日，不是這種大型鳥類；為減少鳥類於機場內或機場周遭的活動，機場每天都要巡場驅鳥，例如用喇叭、電子炮、鳥網等方式驅趕，並透過環境控制，例如除草，減少鳥類在機場停留的機會。

台中機場內有螺旋動力飛行器也包括直升機，空勤總隊表示，這次鳥擊事件，不是空勤直升機被撞。

台中市野生動物保育學會表示，這隻大冠鷲日前在台中機場下滑道處被不明旋翼機打到，右翅和右腳全削斷，掉落道路，保育學會說，大冠鷲掉落地點在機場外航機下降過程路徑，不知何種飛行器撞擊，民眾通報後，學會人員到場帶回，因鳥翅和腳全都切斷，最後只能安樂死。