貨櫃破洞釀海水汙染透析液　食藥署回收逾4000袋

貨櫃破洞害到血液透析液！衛福部食藥署今天公布2款藥品回收清單，從義大利進口的「補利壽B0血液過濾及血液透析液」，因為海運過程中貨櫃破損導致海水滲入，造成藥品發霉與外漏，回收2批共4500袋；市占率逾6成的抗生素「福樂信注射劑」，則發生玻璃碎片混入，回收1批共3萬4575支。

食藥署副署長陳惠芳表示，食藥署在8月30日接獲通報，透析用液劑「補利壽B0血液過濾及血液透析液」，出現異物混入，調查發現是從義大利海運至台灣的過程中，因為貨櫃破損導致海水滲入，造成藥品發霉與外漏。

陳惠芳說，考量藥品使用在重症與兒童血液過濾透析、風險較高而回收問題批號23C2318，也預防性回收批號23C2317，共回收4503袋，已要求廠商應於今年12月1日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

陳惠芳說，該藥品主成分為，SODIUM BICARBONATE ( EQ TO SODIUM HYDROGEN CARBONATE), CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE, MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE (EQ TO MAGNESIUM CHLORIDE 6H2O), SODIUM CHLORIDE,LACTIC ACID，健保年用量28萬袋，尚有其他批藥品可以供應，不會造成缺藥問題。

陳惠芳接著表示，中國化學製藥生產的「賜福樂信注射劑750公絲（希福辛）」，則是有醫院通報異物混入，調查發現是沖洗瓶子時破裂造成玻璃混入，要求廠商應於12月3日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，本次將回收的批號為K25-0131，共3萬4575支需回收。