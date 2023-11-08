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XBB新冠疫苗多一個廠牌可選！ 12月有望打到Novavax蛋白疫苗

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧表示，Novavax的XBB新冠疫苗有機會在12月有50萬劑疫苗12月抵台並供民眾接種。圖為防疫大使王滿嬌接種新冠疫苗XBB新冠疫苗。圖／本報資料照片
疾管署發言人曾淑慧表示，Novavax的XBB新冠疫苗有機會在12月有50萬劑疫苗12月抵台並供民眾接種。圖為防疫大使王滿嬌接種新冠疫苗XBB新冠疫苗。圖／本報資料照片

XBB新冠疫苗已經開放全民接種，目前僅有提供莫德納廠牌的XBB疫苗。疾管署發言人曾淑慧表示，Novavax的XBB新冠疫苗已經在10月下旬送給食藥署審查緊急使用授權（EUA），若是順利的話預計有50萬劑疫苗可在12月抵台並供民眾接種。

莫德納XBB疫苗在9月26日提供65歲以上長者接種，並在10月2日開放醫事人員接種，並且在10月11日提供全民接種；截至昨日累積接種逾45.9萬劑。曾淑慧表示，Novavax的XBB新冠疫苗已經在10月下旬再食藥署做EUA審查，如果順利的話預計可以在12月抵台並提供民眾接種。

另外，曾淑慧也說，莫德納XBB疫苗是屬於mRNA疫苗，Novavax的XBB新冠疫苗則是次蛋白疫苗，兩者機轉不同，若民眾接種mRNA疫苗有較大反應的話，屆時可以考慮選擇Novavax的XBB新冠疫苗，疾管署並不會對民眾選擇加以限制。

食藥署副署長陳惠芳說，目前尚在書審中，送來的資料包括藥品化學製造與管制（CMC）技術文件、藥毒理資料，廠商也同時送至歐洲藥品局（EMA）審查，目前同步審查中，至於是否需要補件，要等審查完畢才會知道。

新冠疫苗 食藥署

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