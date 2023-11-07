國內首例猴痘死亡！30多歲男未接種疫苗 發病3個月未及時診治

疾管署今日公布國內歷年首例猴痘（Mpox）死亡個案，疾管署防疫醫師林詠青表示，該個案為本國籍30多歲男性，主要是因為免疫力低下以及延遲就醫無法得到及時診治所造成。他提醒，有性行為者至少進行1次愛滋篩檢，同時也呼籲符合猴痘疫苗接種條件民眾，及早完成2劑疫苗接種。

林詠青說，該個案為北部30多歲男性，並沒有接種過猴痘疫苗，在今年8月就出現皮膚潰傷相關症狀，並且9月11日才就醫後經通報確診猴痘，就醫時身體免疫狀況極差，身體有大範圍皮膚膿瘍及壞疽，並合併口腔念珠菌感染等伺機性感染症狀，同時也確診HIV。

林詠青說，後續該個案經過多次手術清創也有使用猴痘抗病毒藥物，但是住院過程中免疫低下狀況沒有改善、壞疽持續，最後因為伺機性感染嚴重、敗血性休克，11月1日不幸死亡。住院到死亡經過51天；主因延遲就醫以及免疫力導致無法及時診治而死亡。

林詠青表示，大部分猴痘患者症狀輕微，如發燒、畏寒、頭痛等，持續2至4周多數個案可以康復痊癒，但是在兒童跟免疫力低下者可能會出現重症，包括：敗血症、肺炎、腦炎、角膜炎及影響視力等，甚至死亡。

他呼籲有性行為者至少進行1次愛滋篩檢；有無套性行為者，每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為（如感染性病、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物等），每3至6個月篩檢1次，以及早發現及早治療，維持免疫狀況。同時也呼籲符合猴痘疫苗接種條件民眾，及早完成2劑疫苗之接種，以達9成保護力及避免重症發生。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今年11月6日累計確診355例病例（338例本土及17例境外移入），其中343例已康復結案，12例於居家自主健康管理中。

截至11月6日共計完成10萬8860人次Mpox疫苗接種服務，已完成2劑疫苗接種者為39,558人，僅接種1劑者29,744人。目前全國共155家合作醫療院所可提供接種服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/猴痘疫苗接種服務合作醫療院所資訊項下（ https://gov.tw/3SG ）查詢，並可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。

此外，目前愛滋治療簡單有效，一天僅需服藥一次，只要早期診斷，穩定服藥，即可維持免疫力，與一般慢性病人無異。愛滋多因不安全性行為感染，部分民眾因風險意識低、不覺自身有感染風險，等身體有異狀才篩檢，往往延誤治療黃金時機，鼓勵民眾進行愛滋篩檢，目前全國有82家醫事機構提供愛滋匿名篩檢諮詢服務，篩檢全程以匿名方式進行，並由專人提供衛教諮詢及篩檢；民眾亦可購買愛滋自我篩檢試劑（https://hiva.cdc.gov.tw/selftest/)，於家中或適宜的場所進行篩檢。另，接種Mpox疫苗亦同時提供愛滋自我篩檢試劑，請民眾把握機會，重視自身健康。